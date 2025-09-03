Инцидент произошел в одном из крупных супермаркетов.

Украинская актриса театра и кино Екатерина Вишневая поделилась историей о неприятной встрече с пожилой сторонницей "русского мира" в одном из крупных супермаркетов. Ситуация едва не переросла в драку прямо у кассы.

Звезда сериалов "Женский врач", "Хороший парень", "Село на миллион" и "Отмороженный" рассказала в Instagram, что инцидент произошел, когда в очередь к кассе встала женщина около 70 лет, решившая занять место между ней и парнем, стоявшим позади. На его протесты пенсионерка не обратила внимания, а когда парень попросил актрису подтвердить, что он действительно был следующим, пожилая женщина неожиданно обрушила на них поток агрессии.

Однако перепалка оказалась не только из-за места в очереди. Как отметила Вишневая, позже стало ясно, что женщина открыто выражает симпатию к России и с нетерпением ждет прихода "русского мира" в Украину.

"Короче, мы пос**лись. Она сказала, что скоро придет "русский мир" и таких, как мы, поубивает, что "наконец-то сюда придет Россия". Я так хотела ей вклепать… И тут она начинает говорить на меня гадости… обзывать того чувака… Когда она сказала, что "сюда придет Россия, и вас тут не будет", я говорю: "Х** вам придет". Она говорит: "О смотри, матюкаться начала". Я говорю: "Еще одна фраза о России, и я увалю", - рассказала актриса.

Напомним, ранее астриса Анастасия Цымбалару рассказала об отдыхе на Мальдивах рядом с россиянами.

Вас также могут заинтересовать новости: