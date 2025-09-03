В четверг, 4 сентября, погода в Киеве не изменится - будет тепло, сухо и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +14°...+16°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Погода 4 сентября
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +29°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.
В Тернополе 4 сентября ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°, дождь.
В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +27°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+26°.
В Одессе 4 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически бзоеблачно, ночью +15°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +15°...+28°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.