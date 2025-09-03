Осадков в столице не ожидается 4 сентября.

В четверг, 4 сентября, погода в Киеве не изменится - будет тепло, сухо и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +14°...+16°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +29°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Тернополе 4 сентября ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°, дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+26°.

В Одессе 4 сентября - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически бзоеблачно, ночью +15°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +25°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +15°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: