Российский диктатор сделал ряд резких заявлений относительно войны в Украине и встречи с президентом.

Правитель России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сейчас, но есть условие.

Как заявил Путин во время общения с российскими пропагандистскими СМИ, встреча с Зеленским может состояться, если украинский лидер приедет в Москву.

"Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и приведет к положительным результатам. Кстати, Дональд (Трамп - УНИАН) попросил меня провести такую встречу. Наконец, если Зеленский готов - пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - заявил Путин.

Также Путин заявил, что власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, но для этого нужно отменить военное положение.

Относительно гарантий безопасности для Украины, Путин заявил, что Украина должна их получить. Впрочем, это не зависит от решения территориальных вопросов, убеждает диктатор. Более того, он цинично заявил, что Россия якобы борется не за территории, а за "права человека говорить на своем языке, жить в рамках своей культуры".

Кроме того, Путин заявил, что "все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос". По его словам, Россия никогда не будет "безвольно смотреть на то, что происходит рядом".

Диктатор утверждает, что Россия еще в 2022 году предлагала украинской власти вывести войска с юго-востока и закончить конфликт. Сегодня договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта в Украине возможно.

Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, заявив, что никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции якобы не прописано.

В случае невозможности мирно решить украинский вопрос России придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил Путин. Он добавил, что России на спецоперации расслабляться нельзя.

Отдельно правитель РФ заявил, что ВСУ якобы не способны вести крупномасштабные военные операции, а лишь удерживают рубежи. Зато он убеждает, что все группировки ВС России наступают на всех направлениях.

По словам Путина, боевые действия - сложная и жестокая вещь, поэтому прогнозов делать не следует.

"В трагедии в Украине виноваты те, кто напрочь игнорировал интересы России в сфере безопасности№, - подчеркнул Путин, добавив, что "видит свет в конце тоннеля по украинскому урегулированию".

Путин избегает мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что российский диктатор Владимир Путин обманул президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и усилил обстрелы Украины после встречи на Аляске. Поэтому, по его словам, Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России.

В августе президент США дал российскому диктатору "2-3 недели" на достижение прогресса в мирных переговорах с Украиной. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уточнить у Дональда Трампа, когда именно истекают те 2-3 недели.

