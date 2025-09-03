Накануне в Генштабе ВСУ подвели итоги российской летней наступательной кампании. Там, в частности, заявили, что она "завершилась практически ничем", а россияне преувеличивают свои победы, пытаясь "выдать желаемое за действительное".

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что Россия готовит новое наступление в Донецкой области уже осенью. В частности для этого они перебрасывают свои войска с других направлений.

О том, как оценивать успехи летней наступательной кампании РФ и чего ждать на фронте дальше, УНИАН спросил у ветерана российско-украинской войны, бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого.

Видео дня

В украинском Генштабе накануне заявили, что летнее наступление россиян закончилось практически ничем. Так ли это на самом деле, учитывая ситуацию на всей линии фронта?

Отдельно по фронтам нет смысла это анализировать. Там ничего интересного нет. Общая оценка этой компании зависит от того, как ее рассматривать, с военной точки зрения или политической. И результат будет очень разный.

С военной точки зрения назвать эту кампанию россиян провальной - это еще быть довольно деликатным. С военной точки зрения за такую кампанию генералов следует или расстреливать, или как минимум отсылать рядовыми солдатами в мясные штурмы.

За многие месяцы боевых действий завоеваны крошечные территории, не имеющие никакого стратегического значения. Не решена ни одна стратегическая военная задача. А при этом количество потерь превышает любые приемлемые [значения] с точки зрения любой армии мира, кроме российской и северокорейской. Фактически, они не получили почти ничего ценой огромной крови.

Российская армия от этой кампании не только не получила никаких преимуществ. А наоборот очень сильно деградировала. Ведь хоть у россиян до сих пор сохраняется возможность пополнять потери чисто численно, но качество с каждым набором меняется. Невозможно набором каких-то алкоголиков, которые за деньги подписывают контракты на "СВО", невозможно компенсировать отбытие офицеров, сержантов, военных специалистов, технарей.

У россиян невосстановимые потери специалистов, так же не восстановимые потери военной техники. Потому что темп потерь техники в этой кампании значительно меньше темпов производства. То есть российская армия подошла к концу этой кампании значительно менее боеспособной, чем была в начале. А результат - менее 1% площади территории страны и ни одного захваченного стратегического населенного пункта.

Так какие военные задачи ставились перед российской армией перед началом этой кампании?

Ключевыми задачами этой кампании чисто с военной точки зрения было взятие под контроль остального Донбасса. В первую очередь, агломерации Славянск-Краматорск-Дружевка-Константиновка. Эта цель не достигнута от слова совсем.

Даже промежуточная цель, Покровск, он так и не взят. Да, он превращен в город-призрак, он не пригоден сейчас к жизни. Но он все равно в наших руках.

На Харьковском направлении стратегической целью был Купянск, железнодорожная станция. Он не взят.

На Сумском направлении попытка выйти к Сумам ничем не закончилась. Взять крошечную приграничную территорию, которая по площади максимум компенсирует такую же территорию, которую мы до сих пор контролируем в Курской области. Вот и все. С военной точки зрения кампания не просто провальная, а катастрофически провальная.

Вы сказали о политических итогах этой наступательной кампании. Здесь у россиян есть достижения?

Здесь немножко хуже для нас. Самим фактом того, что все это время происходило наступление РФ. Неважно, с какими успехами, неважно какой ценой. Но это позволило российской пропаганде все время поддерживать нарратив о том, что они до сих пор наступают. И теоретически могут постепенно захватить всю Украину.

Этот нарратив не поддерживается никакими практическими успехами. Потому что если взять калькулятор и посчитать, то им с такими темпами для захвата всей Украины надо 200 лет. А необходимое количество войск - больше, чем все население России.

Но этот нарратив работает, потому что люди думают картинками. А картинка такая: Россия много месяцев в наступлении. И именно этот нарратив, что РФ в наступлении и впоследствии она завоюет все - его активно использовали трамписты для обоснования их мирных предложений.

Весь трамповский Peace deal является завуалированным соглашением о капитуляции Украины. И он базируется именно на этом нарративе. Что Украина неизбежно проиграет эту войну, РФ все время в наступлении. И только Трамп способен спасти остальную Украину. И они вместе с россиянами подают картину, что отказ от завоевания остальной территории Украины - это огромная уступка от Путина. Что он, так и быть, по просьбе Трампа, готов не завоевывать оставшиеся территории.

Но в реальной жизни россияне завоевали то, что они смогли завоевать. И дальше нет оснований полагать, что они захватят что-то большее. Повоюют еще полгода - захватят еще такую же территорию с такими же бешеными потерями. Но они заявляют, что они все время в наступлении. Поэтому в политическом наступлении российская наступательная кампания помогла Путину продвигать этот нарратив.

Возвращаясь к ситуации на фронте. Аналитики Института изучения войны сообщают, что Россия готовит новое наступление в Донецкой области, перебрасывая туда дополнительные силы с других направлений. Стоит ли нам ждать чего-то нового от этого?

Давайте вспомним, сколько раз мы уже слышали нечто подобное. Об этих больших наступательных кампаниях РФ мы слышим регулярно от очень далеких от фронта западных экспертов и журналистов. Если бы Россия имела мощности для большой кампании - она бы давно ее уже провела бы.

Здесь важен тот момент, что с самого начала войны не было ни одного случая, когда Россия технически имела возможность что-то сделать, но по политическим соображениям этого не делала. Они делают все по максимуму, все, на что способны именно сейчас. И то, что мы видим, если вынести за скобки ядерку - это все, что они могут.

Накануне в Генштабе сообщили о тактических успехах Украины в Донецкой области. Сначала это было освобождение Новоэкономического, потом Удачного. С чем это связано и стоит ли ждать чего-то большего от Сил обороны Украины?

Здесь пока ничего глобального нет. Так же как российская кампания не принесла никаких стратегических преимуществ. Это чисто тактические завоевания. Наши контрдействия - это так же тактический уровень. Мы просто улучшаем свои позиции там, где это возможно. А представляется это возможным благодаря тому, о чем мы говорили - деградации российской армии вследствие потерь. На некоторых участках их потери настолько критичны, что наши защитники получают возможность перейти к контрнаступлению.

К сожалению, у нас пока нет ресурсов и резервов именно для стратегического контрнаступления. Но слово "пока" не является формальностью. Мы сохраняем силы для возможности для того, чтобы через некоторое время реализовать это. Просто всему свое время.

Уже на днях в Беларуси состоятся совместные с РФ учения "Запад-2025". Стоит ли ждать каких-то провокаций на границе во время этих учений и надо ли Украине привлекать дополнительные войска на севере?

Абсолютно нет. Учения "Запад-2025" - это не про нас история. Это россияне пытаются шантажировать Европу. Мол, если будете дальше помогать Украине, то в какой-то момент мы начнем боевые действия против вас.

Лукашенко так и не дал согласия, чтобы его страна вступала в войну против Украины. Он петляет от этого с весны 2022 года. А без активного участия белорусской армии сами россияне оттуда много не смогут.

А во-вторых, есть еще чисто природные вещи. Российские и белорусские генералы понимают, что прорываться через полесские болота - это безнадежная идея. Там далеко не пройдешь, увязнешь сразу.

Поэтому учения "Запад-2025", как и все предыдущие учения из этой серии - совсем о другом. Они про Сувалкский коридор, про страны Балтии, про потенциальное соединение Беларуси и Калининградской области. То есть это шантаж Балтии и Польши, это прощупывание НАТО на готовность применить 5 статью, если они туда зайдут.

Напоследок - вчера Путин в Китае фактически анонсировал российские удары по украинской энергетике. Так публично они об этом заявляют едва ли не впервые с начала полномасштабной войны. С чем это связано?

Это знакомая история. Они сначала заявляли, что их не было в Крыму. Потом они раздали медали за захват Крыма. Они сначала заявляли, что их нет на Донбассе. А потом наградили участников и легализовали тамошнюю группировку.

Они все время что-то делают, а потом постфактум признают эти вещи. С энергообъектами так же. Они уже третий год это делают и только сейчас Путин это признал. Поэтому для гражданских украинцев ничего не изменилось.

справка Евгений Дикий Ветеран русско-украинской войны, публицист Евгений Дикий – украинский ученый, публицист, военнослужащий и общественный деятель. В 1995 году участвовал в русско-чеченской войне в качестве волонтера и руководителя гуманитарной миссии. В 2014 году исполнял обязанности заместителя командира взвода в 24-м батальоне территориальной обороны "Айдар". Демобилизован летом 2014 года из-за боевой травмы. С февраля 2018 года Евгений Дикий возглавляет Национальный антарктический научный центр, оперирующий украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Вас также могут заинтересовать новости: