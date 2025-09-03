По его словам, Украина донесла до США необходимость в передаче десяти дополнительных систем "Пэтриот".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает насущную необходимость усиления украинской системы противовоздушной обороны от российских комбинированных ракетных и дроновых атак, потому что российский диктатор Владимир Путин намерен убивать украинцев в тех частях Украины, где нет российских захватнических войск.

Как сообщил глава государства во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, они обсуждали усиление ПВО в Украине.

Зеленский отметил, что вместе со Скандинавскими и Балтийскими странами важно усилить противовоздушную защиту Украины накануне зимы, обеспечить Украину дополнительной системой ПВО. Зеленский сказал:

"Нам надо достаточно возможностей для нашей защиты. Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не можем этого допустить. Противовоздушная оборона играет очень важное значение".

Отдельно президент отметил важность поддержки со стороны США, ведь они имеют зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" и ракеты к ним, и соответственно, способны обеспечить наибольшее снабжение. В этой связи, как сообщил президент Украины, он поднимал потребность предоставления Украине дополнительных десяти систем "Пэтриот". Также Украина вела разговор с производителями.

"США это поддержали, но это медленный процесс", - сказал Зеленский.

В свою очередь, как отметила Фредриксен, "датская модель" по инвестированию украинского производства вооружения очень эффективно работает, и много профинансированных возможностей уже применяются Силами обороны на поле боя.

"Мы еще имеем определенные возможности для развития и расширения", - отметила Фредериксен.

Она считает, что все партнеры в мире должны присоединиться к финансированию украинского производства оружия.

В то же время, как добавил Зеленский, "датская модель" очень помогла украинскому производству дронов, поскольку был определенный дефицит финансирования.

"Теперь, благодаря этой модели, мы хотели бы найти дополнительное финансирование, потому что есть огромный пробел - это примерно 6 млрд на дроны, и именно поэтому, мы хотели бы частично использовать "датскую модель", чтобы закрыть этот пробел", - сказал Зеленский.

Удары РФ по Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить воздушные удары против Украины. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские захватчики могут в очередной раз попытаться сделать зиму холодной для Украины через массированные обстрелы объектов энергетики.

