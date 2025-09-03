В православный праздник сегодня почитают чудотворную икону и бережно относятся к огню.

4 сентября по новому церковному календарю чтят чудотворную икону Божией Матери "Неопалимая Купина". В эту дату существуют особые традиции и народные приметы, по которым предки предсказывали погоду. О них, что нельзя делать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

4 сентября православные по новому церковному календарю (17 сентября по старому стилю) чтят икону Богородицы "Неопалимая Купина".

Образ "Неопалимая Купина" ("Несгораемый куст") берет свое начало в раннем христианстве и рассказывает о событии с горящим терновым кустом. По преданию, пророк Моисей подошел к нему, чтобы понять - почему куст горит, но при этом не сгорает. Именно на этом месте святому Моисею явился Бог и поведал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.

Ныне на Синайском полуострове на этом самом месте лежит камень еще с тех времен, сюда ежегодно приезжают паломники со всего мира. Недалеко стоит православный монастырь и часовня - она построена прямо над корнями той самой купины. Куст, что растут рядом, считают ее продолжением.

Изначально на иконе "Неопалимая Купина" был изображен горящий куст с Богородицей внутри и Моисеем на коленях рядом. Со временем куст на образе заменили восьмиугольной звездой с Богоматерью в центре, а по углам образа - добавили ветхозаветные сюжеты.

Икона "Неопалимая Купина" - защитница дома от пожара и молний.

Какой сегодня православный праздник по новому календарю отмечают еще:

почитают священномученика Вавилу, епископа Антиохийского, и с ним трех отроков и мать их;

пророка Моисея Боговидца;

вспоминают обретение мощей святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского;

почитают мученицу Ермонию;

мученика Вавилу Никомидийского и его 84 ученика;

мучеников Федора, Миана, Юлиана, Киона.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю - 4 сентября в церкви чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и других.

О чем молятся перед иконой "Неопалимая Купина", обычаи дня, что сегодня нельзя делать

В молитвах перед иконой Божией Матери "Неопалимая Купина" просят защитить дом от пожаров и молний, а также здоровья для домашних животных и помощи в семейных делах. Издавна святыня считается покровительницей тех, кто занимается спасением людей.

В старину этот образ был в каждом доме - его ставили над входом в жилище. Согласно народным поверьям, если вдруг начался пожар, то дом следует обойти с иконой - и огонь отступит.

В народном календаре день прозвали Неопалимая Купина и Вавилы - в честь мученика, память которого также совершается сегодня. 4 сентября обычно заканчивают уже все полевые работы, убирают и чистят инструмент до следующего сезона.

Также сегодня по народному обычаю плетут луковые связки, одну такую следует обязательно повесить в доме - от сглаза, колдовства и болезней. С луком готовят практически все блюда на Вавилу.

В этот день, как и в любой другой, Церковь осуждает ссоры, сквернословие, зависть и жадность. Нельзя лениться, мстить, отчаиваться и отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным поверьям, 4 сентября не рекомендуется давать и брать в долг - это к нищете. Нельзя разводить костры ради забавы, чтобы не вызвать пожар.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Погодные приметы 4 сентября

По приметам этого дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме:

на луке много шелухи - к холодной зиме;

рябина вся стоит в ягодах - зима ожидается морозной;

земля после дождя быстро подсохла - вот-вот начнется затяжное ненастье.

Считается, что сны в ночь на 4 сентября - вещие и могут сбыться в течение 20 дней.

