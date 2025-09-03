4 сентября по новому церковному календарю чтят чудотворную икону Божией Матери "Неопалимая Купина". В эту дату существуют особые традиции и народные приметы, по которым предки предсказывали погоду. О них, что нельзя делать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем молятся перед иконой "Неопалимая Купина", обычаи дня, что сегодня нельзя делать
- Погодные приметы 4 сентября
Какой сегодня церковный праздник в Украине
4 сентября православные по новому церковному календарю (17 сентября по старому стилю) чтят икону Богородицы "Неопалимая Купина".
Образ "Неопалимая Купина" ("Несгораемый куст") берет свое начало в раннем христианстве и рассказывает о событии с горящим терновым кустом. По преданию, пророк Моисей подошел к нему, чтобы понять - почему куст горит, но при этом не сгорает. Именно на этом месте святому Моисею явился Бог и поведал, как вывести народ из Египта в Землю обетованную.
Ныне на Синайском полуострове на этом самом месте лежит камень еще с тех времен, сюда ежегодно приезжают паломники со всего мира. Недалеко стоит православный монастырь и часовня - она построена прямо над корнями той самой купины. Куст, что растут рядом, считают ее продолжением.
Изначально на иконе "Неопалимая Купина" был изображен горящий куст с Богородицей внутри и Моисеем на коленях рядом. Со временем куст на образе заменили восьмиугольной звездой с Богоматерью в центре, а по углам образа - добавили ветхозаветные сюжеты.
Икона "Неопалимая Купина" - защитница дома от пожара и молний.
Какой сегодня православный праздник по новому календарю отмечают еще:
- почитают священномученика Вавилу, епископа Антиохийского, и с ним трех отроков и мать их;
- пророка Моисея Боговидца;
- вспоминают обретение мощей святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского;
- почитают мученицу Ермонию;
- мученика Вавилу Никомидийского и его 84 ученика;
- мучеников Федора, Миана, Юлиана, Киона.
Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю - 4 сентября в церкви чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и других.
О чем молятся перед иконой "Неопалимая Купина", обычаи дня, что сегодня нельзя делать
В молитвах перед иконой Божией Матери "Неопалимая Купина" просят защитить дом от пожаров и молний, а также здоровья для домашних животных и помощи в семейных делах. Издавна святыня считается покровительницей тех, кто занимается спасением людей.
В старину этот образ был в каждом доме - его ставили над входом в жилище. Согласно народным поверьям, если вдруг начался пожар, то дом следует обойти с иконой - и огонь отступит.
В народном календаре день прозвали Неопалимая Купина и Вавилы - в честь мученика, память которого также совершается сегодня. 4 сентября обычно заканчивают уже все полевые работы, убирают и чистят инструмент до следующего сезона.
Также сегодня по народному обычаю плетут луковые связки, одну такую следует обязательно повесить в доме - от сглаза, колдовства и болезней. С луком готовят практически все блюда на Вавилу.
В этот день, как и в любой другой, Церковь осуждает ссоры, сквернословие, зависть и жадность. Нельзя лениться, мстить, отчаиваться и отказывать в помощи тем, кто нуждается.
По народным поверьям, 4 сентября не рекомендуется давать и брать в долг - это к нищете. Нельзя разводить костры ради забавы, чтобы не вызвать пожар.
Погодные приметы 4 сентября
По приметам этого дня наши предки судили о погоде, осени и предстоящей зиме:
- на луке много шелухи - к холодной зиме;
- рябина вся стоит в ягодах - зима ожидается морозной;
- земля после дождя быстро подсохла - вот-вот начнется затяжное ненастье.
Считается, что сны в ночь на 4 сентября - вещие и могут сбыться в течение 20 дней.