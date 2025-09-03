Механики назвали 4 европейских семейных автомобиля, которых стоит избегать

Эти автомобили уступают многим своим конкурентам.

Семейные автомобили сочетают в себе сразу несколько качеств, включая практичность и безопасность. Тем не менее в этом сегменте есть модели, которые не стоит покупать.

В GOBankingRates назвали 4 семейных автомобиля, которых стоит избегать в 2025 году. По словам экспертов, у этих моделей много проблем.

Семейные автомобили, которых стоит избегать

Mini Countryman

У автомобилей Mini отличная репутация. Тем не менее механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд заявил в разговоре с журналистами, что модель Countryman лучше обойти стороной.

"Конечно, он относительно приятен в управлении и имеет свой характер, но вы удивитесь, насколько высоки затраты на его обслуживание. С небольшим багажником Countryman не является самым практичным семейным автомобилем", - объяснил эксперт.

Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio выделяется итальянским шармом. Слабой стороной этого кроссовера является его надежность.

"Alfa Romeo не удалось достичь надежности немецких, британских и шведских марок. В случае со Stelvio багажник меньше, чем у других кроссоверов в своем сегменте, и он просто не так практичен, как конкуренты", - сказал Гельфанд.

Audi Q7

Audi Q7 довольно просторный и комфортный кроссовер. Тем не менее его надежность оставляет желать лучшего, рассказала эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон.

"У Q7 много проблем с электронными компонентами. Эти проблемы могут варьироваться от раздражающих до серьезных. Если вы покупаете премиальный кроссовер, вы обычно рассчитываете на беспроблемную и комфортную эксплуатацию в течение многих лет, а Q7 не оправдывает этих ожиданий", - поделилась эксперт.

Volkswagen Atlas

Volkswagen Atlas предлагает просторный интерьер, но он довольно скучный. Линейка двигателей также оставляет желать лучшего, подчеркнула Муссон.

"Проблемы с электроникой вызывают целый ряд неполадок. Некоторые функции безопасности работают с перебоями, например, система автоматического экстренного торможения. Коробка передач склонна к проблемам с переключением и даже к поломкам", - добавила эксперт.

