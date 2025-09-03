Больше всего пострадало побережье Краснодарского края РФ, под угрозой - Крым.

В Черном море, на территории подконтрольной России, вновь произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил "РБК-Украина", что на большой площади разлита нефть или нефтепродукты неустановленного происхождения.

По его словам, инцидент, вероятно, произошел в восточной части Черного моря, вблизи восточного побережья, и мог быть вызван одним из судов, находящихся под контролем РФ. В то же время он призвал посетителей этого региона "не курить в воде".

О разливе нефтепродуктов ранее сообщили росСМИ. По их данным, утечка произошла 29 августа в порту Новороссийск, на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, во время грузовых операций с танкером. Сначала сообщалось о загрязнении площадью несколько десятков квадратных километров.

Впрочем, масштабы аварии оказались значительно больше. СМИ писали, что в море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов, а пятно площадью около 350 квадратных километров дрейфовало в направлении оккупированного Крыма.

По последним данным, основная часть разлива локализуется у побережья российской Анапы и движется в сторону АРК, проходя южнее Керченского пролива. Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что наибольшее загрязнение достигло побережья Краснодарского края РФ. Пятно протянулось на 100 км от Новороссийска до Таманского полуострова и охватывает около 211 квадратных километров.

Кроме этого, отдельное "пятно" площадью 14 квадратных километров отделилось от основного и также движется в сторону временно оккупированного полуострова.

Авария танкеров "Волгонефть" в Черном море - что известно

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года во время шторма в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые перевозили нефтепродукты. Одно из судов раскололось и утонуло.

По разным оценкам, в море попало от 2,4 до 8 тысяч тонн топлива, что вызвало масштабную экологическую катастрофу. Сначала нефтяные выбросы достигли берегов России, а затем распространились на оккупированные территории украинского Крыма, а также добрались до Одесской области.

