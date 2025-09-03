Как сообщает Business Insider, инфлюенсер работает над виртуальным оператором.

Блогер Джеймс Дональдсон, более известный как MrBeast, уже превратил свой YouTube-канал в бизнес-империю, и теперь он нацелился на ещё одну сферу - мобильную связь.

По данным Business Insider, в 2026 году блогер планирует запустить свой сервис по модели MVNO, то есть виртуального оператора. Такой подход использует Mint Mobile Райана Рейнольдса - компания не строит собственную сеть, а арендует мощности у крупных операторов и предлагает клиентам более доступные тарифы.

Учитывая прошлое сотрудничество MrBeast с другим оператором, T-Mobile, именно этот вариант выглядит наиболее вероятным.

Дональдсон планирует повторить успех Mint Mobile, которую T-Mobile позже купила за 1.35 миллиардов долларов. При этом сам MrBeast не собирается становиться новым гигантом мобильной связи - проект будет ориентирован на бюджетные тарифы и простые условия.

Интересно, что мобильный сервис - не единственная новая идея блогера. В утёкшей презентации также упоминаются планы на выход в финтех и мобильный гейминг.

Ранее мы рассказывали, что блогер собрал компьютер за миллион долларов и поставил мировой рекорд по вычислению числа "пи". Команда Linus Tech Tips смогла вычислить 300 триллионов знаков после запятой, на это у них ушло 190 дней.

