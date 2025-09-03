Дефицит рабочей силы обусловлен военными действиями в стране и существенными изменениями в экономике.

Количество предложений вакансий в Украине в начале августа составляло 241 тысячу, а искали новую работу с помощью Службы занятости 132 тысячи человек. Таким образом на одного соискателя работы через Единый портал вакансий приходится два вакантных рабочих места, сообщает департамент коммуникаций Государственной службы занятости.

Отмечается, что это на 12 тысяч больше, чем по состоянию на начало предыдущего месяца, что обусловлено сезонными колебаниями на рынке трудовых ресурсов. Больше всего вакансий в этом году было по таким профессиям, как продавец, водитель, повар, инженер, бухгалтер, врач, специалист, администратор, слесарь, электромонтер, грузчик и другие.

Третью всех соискателей работы стали специалисты с высшим образованием, в то же время 36% это люди с профессионально-техническими дипломами.

В целом дефицит рабочей силы обусловлен двумя основными причинами - военными действиями в стране и существенными изменениями в экономике.

"Первая причина приводит к тому, что призыв на военную службу, затрудняет укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Здесь речь идет о строителях, электрогазосварщиках, слесарях, электромонтеров и водителей", - говорится в сообщении.

При этом, из-за существенных изменений в экономике, обостряется структурная безработица. Так происходит из-за того, что соискатели не обладают необходимыми умениями и навыками, чтобы занять рабочие места, которые испытывают наибольший дефицит рабочей силы.

Также существует проблема регионального дисбаланса. Например, в Киеве на одного соискателя работы предлагается 24 вакансии, во Львовской области - четыре вакансии, в Киевской области - три вакансии. В то же время в Николаевской области численность соискателей работы вдвое превышает количество вакансий.

Рынок труда в Украине - последние новости

В Украине разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает почти 19%, а иногда эта разница достигает - 25%. HR-эксперт Татьяна Пашкина рассказала, что причинами может быть невозможность выполнять больший объем работы из-за загруженности домашними делами, низкая оплата "женских" профессий и отсутствие действенных программ для преодоления гендерного неравенства.

В августе сообщалось, что работодатели значительно активнее открывают вакансии для кандидатов до 18 лет. Тенденция свидетельствовала о повышенном спросе на рынке труда в отношении молодежи, особенно летом.

