Врачи запретили певице любую активность.

Известная украинская певица MamaRika рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда призналась, что ей пришлось выступать с травмой.

В своем Instagram артистка ошеломила тем, что недавно получила повреждение колена. По ее словам, врачи запретили ей любую активность. Однако, это не помешало исполнительнице провести запланированный концерт.

"Врачи: с твоей травмой колена никаких концертов. Я на следующий день..." - иронично подписала видео с выступления MamaRika.

Певица уточнила, что получила надрыв связки колена, поэтому должна была себя поберечь на сцене. Вместо каблуков она обула удобную обувь, а также надела свободные брюки, под которыми спрятала бандаж. Также MamaRika отметила, что пыталась сдерживать себя в слишком активных движениях, а местами даже пела сидя, чтобы не повредить колено еще больше.

"Скажу, что это была одна из самых трудных задач в моей жизни - сдерживать себя на лайве, вы знаете, как я это люблю и как всегда несется! Но надрыв связки колена - это серьезная история. Поэтому работала в бандаже, без каблуков впервые", - прокомментировала артистка.

Напоследок певица добавила, что очень рискует, выступая в таком состоянии, но не могу отменить концерты из-за любви к своим фанам:

"Эти концерты - сплошной риск, но я просто не могла не приехать к вам, люди мои".

