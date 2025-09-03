Президент Украины отмечает, что его американский коллега озвучил обещание, но не понятно, когда же он его исполнит.

В августе президент США дал российскому диктатору "2-3 недели" на достижение прогресса в мирных переговорах с Украиной. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уточнить у Дональда Трампа, когда именно истекают те 2-3 недели. Об этом Зеленский сказал сегодня во время пресс-конференции в Дании.

Президент Украины отметил, что доносил до Трампа то, что за счет давления со стороны США он может заставить Путина перейти к дипломатическому формату, "чтобы диалог велся не оружием".

"Если Путин это не сделает, тогда, по возможности, примените тарифы, санкции против него, чтобы он таки пошел на этот дипломатический диалог. И если не будет этой встречи (лидеров), то тогда - поддержка в виде помощи, санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных штатов", - отметил украинский президент.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Трамп несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ через "несколько недель".

"Несколько недель - это может быть 2 или 3 недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", - сказал Зеленский.

Путин избегает диалога с Украиной

Как сообщал УНИАН, 29 августа Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "если до понедельника президент РФ Владимир Путин не согласится встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, это будет означать, что он снова "играл и издевался" над президентом США Дональдом Трампом.

За день перед тем, 28 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что встречи Путина и Зеленского, скорее всего, не будет. Он сказал, что правительства ФРГ и Франции обсудят войну в Украине "с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится - несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы были в Вашингтоне".

Два дня назад министр финансов США Скотт Бессент заявил, что российский диктатор Владимир Путин обманул президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и усилил обстрелы Украины после встречи на Аляске. Поэтому, по его словам, Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: