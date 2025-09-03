Кларк заявил, что на оккупированных территориях проводится этническая чистка.

Мир недостаточно говорит о благополучии людей, которые живут на оккупированных Россией территориях Украины. Тем не менее именно там Москва пытается уничтожить украинскую идентичность. Об этом заявил аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк.

Он отметил, что в отношении людей на оккупированных территориях Украины совершаются военные преступления. Кларк поделился, что обсуждения дипломатических усилий по урегулированию российско-украинской войны отвлекают внимание мира от этой проблемы.

"Детей по-прежнему увозят. Официально украинцы заявляют, что их число достигает 20 000, а ООН говорит о 35 000", - добавил аналитик.

Видео дня

Кларк подчеркнул, что россияне пытаются уничтожить украинскую идентичность путем замены учебников в школах и "создания другой версии истории Украины" на оккупированных территориях.

"Это военное преступление. Это этническая чистка", - заявил аналитик.

Также Кларк отметил, что в оккупации действует жестокий полицейский режим в отношении всех, кто подозревается в работе на Украину или имеет проукраинские взгляды.

"Так что да, я имею в виду, что на этих территориях жизнь абсолютно невыносима", - сказал аналитик.

Украина не признает попыток легитимизации или оккупации Крыма

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина на юридическом уровне никогда не признает попытки легитимизации российской оккупации Автономной республики Крым. Он напомнил, что именно с оккупации Крыма началась российская агрессия.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Украина хочет, чтобы мир не молчал так, как в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости: