Повышение тарифов на перевозки, инициированное АО "Укрзалізниця", может привести к остановке еще одного горно-обогатительного комбината (ГОК) в Украине. Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время выступления на мероприятии Radio NV "Украина как бренд | Made in Ukraine" в Киеве.

"Вы повышаете тарифы - это остановка работы еще одного ГОКа. Вы повысили тариф - мы на один из мировых рынков уже не можем поставлять из-за стоимости логистики. Придется уменьшать производство. Все просто", - сказал Водовиз.

Он отметил, что в условиях войны для предприятий ГМК речь уже не о развитии, а о выживании, и поэтому государственная политика должна быть взвешенной и стратегической.