Рекордно дорогой для Молдовы фрукт дешевле, чем в Украине: сколько стоит

Средняя цена сливы "фреш" в соседней стране - самая высокая за пять сезонов.

В начале сентября средняя оптовая цена на сливу "фреш" в Молдове составила около 20 гривень за килограмм. Это самый высокий показатель за пять лет, передают аналитики EastFruit.

При этом в целом слива все равно стоит на 20-30% меньше, чем в Украине или Польше. На молдавском рынке фрукт сейчас дешевле, чем во всех других европейских странах ценового мониторинга.

Из этого не следует, что молдавская слива с низкой ценой захватит рынки соседних стран, указывают аналитики. Так, в Германии и странах Балтии на фруктовом рынке доминирует польская слива - не дешевая, но из соседней страны ЕС ее везти ближе и не так дорого, а качество такого товара - стабильнее.

Видео дня

Поэтому производители будут ждать, пока в Европе сократятся запасы собственной сливы. Тогда можно прогнозировать ощутимое повышение экспортных продаж молдавской сливы.

По данным Столичного рынка, в первые дни сентября цены на сливы в Украине были стабильными и по состоянию на сейчас максимальная цена килограмма фрукта составляет 70 гривен ь за килограмм. Самая низкая планка цен составляет 15 грн/кг. Ранее в течение августа сливы стабильно дешевели, отмечается на сайте.

Цены на сливу в супермаркетах Украины

Украинскую сливу по розничной цене продают в Varus за 27,9 грн/кг со скидкой.

Отечественная слива в Сильпо стоит 36 грн/кг.

Сливу в Novus продают со скидкой за 34,99 грн/кг.

Цены на фрукты в Украине - последние новости

Месяц назад слива в Украине сильно теряла в цене, однако все равно оставалась вполовину дороже, чем в 2024 году. Ею торговали в маркетах от 50 грн/кг.

Цены на фрукты в начале этого месяца обновились: так, нектарин подешевел с 70-100 до 60-95 грн/кг. Также существенно подешевела малина (с 270 до 200 грн) и умеренно - виноград (со 150 до 130 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: