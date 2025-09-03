Подборка самых кассовых украинских фильмов за годы Независимости

Некоторые из фильмов установили настоящие рекорды.

Украинское кино за более чем три десятилетия Независимости прошло долгий путь - от первых локальных премьер до настоящих громких хитов, которые собирают миллионы в прокате и конкурируют с голливудскими блокбастерами. Отечественные фильмы не только заполняют залы кинотеатров, но и становятся важной частью культурной идентичности.

За это время появилось немало лент, которые навсегда вошли в историю украинского кинематографа. Они удивляли масштабом, завораживали историями и заставляли зрителей возвращаться в кинотеатры снова и снова. Некоторые из фильмов установили настоящие рекорды кассовых сборов, собрав миллионы долларов в прокате и сотни тысяч зрителей в залах.

"Мавка. Лесная песня" - рекордсмен среди украинских фильмов за всю историю Независимости. Лента соединила украинскую классику Леси Украинки с современной анимацией мирового уровня и рассказала трогательную историю любви между лесной русалкой Мавкой и музыкантом Лукашем. Благодаря визуальной красоте, национальным мотивам и глубоким смыслам мультфильм собрал рекордные 4,3 миллиона долларов и более 1,2 миллиона зрителей в кинотеатрах.

"Сумасшедшая свадьба " - одна из самых успешных украинских комедий, которая собрала в прокате более 2 миллионов долларов и более 660 тысяч зрителей в кинотеатрах. Фильм рассказывает историю сельской свадьбы, которая превращается в настоящий карнавал эмоций и неожиданных поворотов. Главный герой - отец невесты - стремится отдать дань уважения всем традициям, однако его планы рушатся, когда он узнает, что будущий зять - иностранец. Лента вышла в 2018 году и стала культурным феноменом: вокруг нее появилась целая франшиза с продолжениями и даже мюзикл. Все три части в списке самых кассовых фильмов.

"Довбуш " - масштабная историческая драма режиссера Олеся Санина, вышедшая в 2023 году и ставшая одним из самых ожидаемых украинских фильмов. Лента рассказывает о легендарном разбойнике Олексе Довбуше, который в XVIII веке возглавил борьбу карпатских крестьян против польской шляхты. Это история о свободе, любви и предательстве, снятая на фоне величественных горных пейзажей.

Фильм собрал в прокате более 1,9 миллиона долларов и около 490 тысяч зрителей, став настоящим примером того, что украинское историческое кино может быть зрелищным и конкурентным. "Довбуш" соединил масштабные батальные сцены, аутентичную атмосферу Карпат и драматические личные истории, чем завоевал сердца зрителей.

"Я, "Победа" и Берлин " - комедийная драма, снятая по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина. Сюжет разворачивается вокруг молодого музыканта Кузьмы, который вместе с группой мечтает покорить Европу. Он отправляется в путешествие в Берлин на стареньком автомобиле "Победа", надеясь продать его и заработать деньги на музыкальную карьеру. Однако дорога превращается в ряд забавных приключений, которые меняют его планы и взгляд на жизнь.

Фильм вышел в 2022 году и собрал в прокате более 1,5 миллиона долларов, его посмотрели около 390 тысяч зрителей. Лента стала своеобразной данью памяти Кузьме Скрябину, передав его неповторимый юмор, искренность и любовь к музыке.

"Захар Беркут " - исторический экшн о борьбе украинцев за свободу от монгольского нашествия. Старейшина Захар Беркут и его община становятся символом несокрушимости и отваги. Фильм вышел в 2019 году и собрал в прокате 1,4 миллиона долларов, его посмотрело около 440 тысяч зрителей. Лента поражает масштабными сценами и красивыми украинскими пейзажами.

"Конотопская ведьма " - самый кассовый отечественный фильм ужасов, который собрал 1,3 миллиона долларов и около 330 тысяч зрителей. Сюжет рассказывает о древней ведьме из Конотопа, которая влюбилась в обычного юношу и отреклась от своих магических сил. Но когда российские войска захватывают город и убивают любимого, она возвращает свои способности, чтобы жестоко отомстить. Авторы фильма были вдохновлены древними легендами, верованиями и реальным случаем, когда в начале полномасштабного вторжения жительница Конотопа прогоняла оккупантов словами "в Конотопе каждая вторая ведьма".

"Когда ты выйдешь замуж?" - сюжет ленты разворачивается вокруг талантливой искусствоведа Ксении, которая прекрасно разбирается в живописи, но совсем не разбирается в мужчинах. Ее долгожданная свадьба рушится из-за измены жениха, и единственный выход из депрессии предлагает близкая подруга - авантюрное путешествие в солнечную Хорватию. Фильм собрал рекордную сумму в прокате - 40 570 606 гривень, а количество реализованных билетов составило 243 647.

После впечатляющего кинопроката зрители смогут увидеть ленту на телеэкране. Телепремьера комедии "Когда ты выйдешь замуж?" состоится 5 сентября, в 20:00 на телеканале ТЕТ, поэтому каждый сможет приобщиться к истории Ксении, чтобы прожить ее приключения, романтические интриги и неожиданные повороты сюжета. Не упустите возможность увидеть одну из самых успешных украинских лент на ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: