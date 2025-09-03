Курс гривни к евро установлен на уровне 48,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,20 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,37/41,40 грн/долл., а евро - 48,24/48,27 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 сентября подорожал на 10 копеек, по сравнению со вчерашним показателем, и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41 гривня, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара 3 сентября составляет 41,35 гривни, а продать американскую валюту можно по курсу 41,27 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 гривни, а курс продажи европейской валюты - 48,13 гривни.

