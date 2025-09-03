Новая модель может сочетать концепцию Cybertruck с элементами внедорожника.

В новом видеоролике компании Tesla было продемонстрировано несколько новых моделей, которые внешне напоминают электрический пикап Cybertruck. Среди них есть и внедорожник. Видео опубликовали на YouTube-канале автопроизводителя.

Похоже, в компании миллиардера Илона Маска действительно размышляют над условным "Cyber SUV", который будет сочетать концепцию Cybertruck с элементами внедорожника.

Компания некоторое время слышит от своих поклонников о том, что ей необходим новый полноразмерный автомобиль типа SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) в своей линейке. Показанные сейчас модели, вероятно, стали ответом на многочисленные запросы фанатов, которые хотят увидеть автомобиль, больше кроссовера Model X.

Это не первый случай, когда Tesla размещает проекты, которые она еще разрабатывает, на заднем плане рекламного ролика. Ранее компания Маска сделала нечто подобное, представляя обновленную Model Y.

Tesla Cybertruck - другие новости

Tesla Cybertruck является электрическим пикапом в стиле киберпанка, который американская компания выпускает с 2023 года.

Модель трудно назвать успешной в полном смысле этого слова (особенно по меркам Tesla). Автомобиль получил неплохие оценки за безопасность, но столкнулся с трудностями на рынке, связанными, в частности, с техническими особенностями.

По словам опытного автомобильного эксперта Скотти Килмера, автомобиль имеет маленький руль, который намного чувствительнее, чем у большинства автомобилей. К нему нужно привыкнуть.

Также ранее стало известно, что Tesla сокращает производство Cybertruck, поскольку спрос на автомобиль оказался ниже, чем предполагалось.

