Украинская компания Fire Point впервые откроет оборонное производство на территории Дании, запустив завод по твердому ракетному топливу рядом с авиабазой F-35.

Украинский производитель крылатых ракет "Фламинго", компания Fire Point, готовится начать производство твердого ракетного топлива на территории Дании. По данным DR, запуск нового предприятия запланирован на 1 декабря 2025 года, что станет первым случаем размещения украинского оборонного предприятия в королевстве.

Производство будет расположено рядом с авиабазой Скридструп, где дислоцируются истребители F-35 Королевских Воздушных сил Дании. Для работы на датском рынке компания создала дочернее предприятие FPRT, которое уже получило местный регистрационный номер CVR и запустило собственный сайт fprt.dk.

Основным продуктом нового завода станет твердое ракетное топливо, которое не требует заправки перед запуском, легко хранится и обеспечивает стабильное горение - именно такой тип топлива используется в ракете "Фламинго".

Производство будет осуществляться в соответствии с новым законом Дании, который позволяет правительству игнорировать отдельные регуляции и жалобы граждан, если проект имеет критическое значение для обороны или гражданской безопасности. Закон вступит в силу в сентябре 2025 года.

Во внутреннем письме, попавшем к журналистам DR, указано, что все министерства должны оценить, следует ли отступить от дополнительных норм, чтобы обеспечить своевременный запуск производства.

Ракеты "Фламинго" - что известно

Украинские ракеты "Фламинго" поразили ряд объектов на территории временно оккупированного Крыма, в частности заставу и патрульные катера ФСБ в Крыму.

Все выпущенные ракеты "Фламинго" достигли целей в Крыму, сообщил военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, это стало возможно благодаря уничтожению РЛС от комплексов С-400/300, что на время дает Силам обороны "окно возможностей".

