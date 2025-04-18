Можно предположить, что самолет получил двигатели с переменным вектором тяги.

Появились новые снимки китайского истребителя шестого поколения J-XDS (также известный как J-50), разработанного Shenyang Aircraft Corporation. Об этом сообщает Clash Report.

Особый интерес для любителей авиации представляет один из них, на котором можно впервые детально рассмотреть перспективный боевой самолет.

На снимке хорошо видно конструкцию шасси, воздухозаборники и сопла двигателей нового самолета. Предполагается, что истребитель получит двигатели с переменным вектором тяги.

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Напомним также, что во время недавнего испытательного полета J-XDS удалось сделать снимок, который ответил на вопрос о том, будет ли самолет пилотируемым.

На снимке можно увидеть то, что скорее всего является фонарем кабины. Стоит также сказать, что другая китайская авиационная новинка - истребитель (или тактический бомбардировщик) J-36 - тоже является пилотируемой.

Очевидно, в обоих случаях Пекин делает ставку на малозаметность, а значит, вооружение J-XDS и J-36 будет находиться во внутренних отсеках. Возможно, что J-36 получит боевой лазер - по крайней мере, такой вывод можно сделать на основе нового анимационного ролика.

Перспективные истребители - что известно

Истребителишестого поколения разрабатывает не только Китай, но и Соединенные Штаты и Европа. Причем в Европе сейчас реализуют две конкурирующих программы - FCAS (Future Combat Air System) и GCAP (Global Combat Air Programme).

Напомним, недавно компания Airbus продемонстрировала, какой может быть кабина перспективного истребителя нового поколения. Предполагается, что она будет отличаться минимализмом. Также известно, что в управлении хотят применять голосовые команды.

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