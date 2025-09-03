Работник уничтожил все биологические следы Кима после встречи с Путиным (видео)

Тщательная уборка может быть связана с попытками предотвратить сбор ДНК лидера КНДР.

Репортер кремлевского пула зафиксировал необычные детали после встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоялась после военного парада в Китае.

В своем Telegram-канале журналист опубликовал видео, где, вероятно, сотрудники Кима тщательно убирают комнату, где проходили переговоры, длившиеся около двух часов.

"Они забрали стакан, из которого он пил, протерли обивку стула и те части мебели, к которым прикасался корейский лидер", - написал Юнашев, добавив, что после встречи оба лидера "очень довольные вышли из офиса и пошли пить чай в более расслабленной атмосфере".

Причины такого пристального внимания персонала КНДР к уборке не названы. В то же время некоторые эксперты по генетике предполагают, что подобные меры могут быть связаны с опасением утечки биологических образцов, которые потенциально позволяют собрать информацию о здоровье мировых лидеров, пишет CNN.

Переговоры Кима и Путина - главные новости

Как сообщал УНИАН, диктатор КНДР Ким Чен Ын пообещал полностью поддерживать Москву во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

"Если мы можем чем-то помочь России, мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом, делая все возможное, чтобы помочь России", - подчеркнул Ким.

Путин ответил "самыми теплыми словами благодарности корейскому народу".

Вас также могут заинтересовать новости: