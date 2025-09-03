Андре Тан назвал тренды обуви 2025 / коллаж УНИАН, скриншоты

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какая женская обувь будет в моде этой осенью. В своем Instagram он назвал ТОП-5 трендов, которые "заставят бежать в магазин".

"Лето уже закончилось, поэтому пора поиграть с осенними луками", - отметил он.

Модная обувь осень-зима 2025

По словам дизайнера, вот какая обувь "сделает" ваш осенний образ:

Балетки с ремешком. Как отметил Андре Тан, балетки уже давно вернулись и стали еще более милыми. Они идеально подойдут для всех романтических луков.

Грубые лоферы. Немного драйва на осень еще никому никогда не мешало, отметил дизайнер. Можно выбирать черные, бардовые или даже бежевые - все зависит от настроения.

Сапоги снова актуальные. Можно заправлять в них джинсы, носить с юбками. И красиво, и практично, и очень-очень удобно, заявил Андре Тан.

Ботинки на платформе с мехом внутри. Одновременно они красивые и очень теплые, что идеально подойдет для первых холодов. А еще с мини-юбками выглядят максимально круто, добавил дизайнер.

Обувь с контрастной подошвой. Выглядит ярко и добавляет изюминку даже базовому луку, подытожил Андре Тан.

Напомним, ранее стало известно, что в моду вернулись джинсы с 2010-го и противоречивые топы в стиле 40-х годов.

