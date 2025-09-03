'Провал - это еще деликатно': ветеран оценил результаты летнего наступления РФ

Россия не захватила ни одного стратегического населенного пункта, отметил Евгений Дикий.

За все время летней наступательной кампании, Россия потеряла значительное количество личного состава, не получив результата на земле.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"С военной точки зрения назвать эту кампанию россиян провальной - это еще быть довольно деликатным. С военной точки зрения за такую кампанию генералов следует или расстреливать, или как минимум отсылать рядовыми солдатами в мясные штурмы. Не решена ни одна стратегическая военная задача. А при этом количество потерь превышает любые приемлемые с точки зрения любой армии мира, кроме российской и северокорейской. Фактически, они не получили почти ничего ценой огромной крови", - сказал Дикий.

Он добавил, что российские оккупанты не просто не получили никаких результатов, но и очень потеряли в качестве своего личного состава.

"У россиян до сих пор сохраняется возможность пополнять потери чисто численно, но качество с каждым набором меняется. Невозможно набором каких-то алкоголиков, которые за деньги подписывают контракты на СВО, невозможно компенсировать отбытие офицеров, сержантов, военных специалистов, технарей", - добавил Дикий.

Ветеран пояснил, что россияне во время наступления отметили невосстановимые потери среди специалистов и военной техники.

"Потому что темп потерь техники в этой кампании значительно меньше темпов производства. То есть российская армия подошла к концу этой кампании значительно менее боеспособной, чем была в начале. А результат - менее 1% площади территории страны и ни одного захваченного стратегического населенного пункта", - сказал Дикий.

Наступление РФ: что известно

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что оккупанты вынуждены перегруппировывать войска и подтягивать резервы, потому что их наступательный импульс иссяк быстрее, чем это планировалось в начале 2025 года. Именно поэтому в благоприятный для штурмов период оккупанты были вынуждены отказаться от атак на некоторых направлениях.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, сейчас ситуация на юге и на Сумщине довольно спокойная. Ведь россияне хотят сфокусировать свои усилия на Донетчине. По словам эксперта, там оккупанты все еще хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

