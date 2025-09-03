В рамках Defence City производители ОПК, имеющие стратегическое значение для обороноспособности государства, освобождаются от налогов на 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о запуске Defence City. Как отмечает Министерство обороны Украины, законом предусмотрена реализация инициативы Defence City - специального правового режима для производителей оружия, предоставляющего ряд льгот.

А именно речь идет о:

освобождении от налога на прибыль (при условии реинвестирования);

освобождение от налога на землю и недвижимость (если используется в производстве);

освобождение от экологического налога;

упрощение таможенных процедур;

упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;

особенности релокации и реализация мер по повышению защиты производственных мощностей поддерживаются государством.

"Производители ОПК, имеющие стратегическое значение для обороноспособности государства и отвечающие требованиям прозрачности, смогут открыто присоединиться к Defence City", - отмечают в оборонном ведомстве.

Что известно об этих законопроектах

Как сообщал УНИАН, в июне в Верховной Раде был зарегистрирован разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City, который освобождает украинских производителей оружия от налогов на 10 лет.

Комментируя законопроект нардеп Давид Арахамия (фракция "Слуга народа") - член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил, что более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине.

Он отметил, что Украина имеет уникальные разработки и западные партнеры проявляют высокий интерес к сотрудничеству с нашими предприятиями. Возможности отечественных предприятий ОПК нужно использовать и масштабировать и для этого был разработан соответствующий пакет законопроектов, который предусматривает, в частности: создание перечня предприятий-резидентов Defence City; защита информации о производителях оружия; налоговые льготы до 1 января 2036 года и тому подобное.

Кроме того, отметил нардеп, сохраняются все действующие налоговые преференции: льготы по НДС, ускоренная амортизация и льготы для работников на релоцированных предприятиях.

21 августа народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые закладывают основу для реализации инициативы Defence City. Таким образом депутаты поддержали отечественных производителей оружия.

По его словам, были приняты два законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Он озвучил ключевые положения:

вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 года (или до вступления Украины в ЕС);

вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;

четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон "О нацбезопасности Украины";

доля квалифицированного дохода резидента - от 75% (для самолетостроения - от 50%).

По информации Гетманцева, власти будут поддерживать резидентов в рамках принятых законов путем:

налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);

упрощения таможенных процедур;

упрощения экспортного контроля товаров военного назначения;

установлением НБУ особенностей валютного надзора;

поддержкой релокации и повышения безопасности производственных мощностей.

