Быстрый цикл испытаний и отсутствие самолетов сопровождения говорят об уверенности Китая в эффективности нового истребителя, отметил экс-консультант Пентагона.

Китайский истребитель шестого поколения Chengdu J-36, судя по всему, недавно завершил свой второй испытательный полет, а новейший американский F-47 NGAD летал в тайне в течение нескольких лет, поддерживая технологическое преимущество США. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

Отмечается, что, вероятно, J-36 использует три двигателя WS-10C с форсажной камерой, что свидетельствует о прогрессе, несмотря на продолжающуюся разработку нового двигателя WS-15.

"Отличительная черта самолета - бесхвостый дизайн - включает в себя черты, схожие с американским бомбардировщиком B-2, что указывает на улучшенные возможности устойчивости и управления полетом. Его быстрый цикл испытаний и отсутствие самолетов сопровождения говорят об уверенности Китая в его эффективности", - акцентировал автор.

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Как он добавил, китайцы известны тем, что проводят многократные полеты новых самолетов прежде, чем показывают их миру. Но взлет с форсажем на трех двигателях и уборка шасси в полете предполагают, что у Пекина нет обычных опасений по поводу устойчивости самолета, которые можно было бы ожидать на столь раннем этапе программы.

"Новый самолет идет гладко, испытательные полеты проходят с короткими интервалами", - отметил китайский военный комментатор Сун Чжунпин.

По мнению же старшего советника по аэрокосмической промышленности США, китайцы попросту попытались заявить, что они "намного впереди" в гонке истребителей следующего поколения:

"Но, как уже много раз сообщалось сегодня, демонстрационный образец Boeing F-47 NGAD на самом деле летает уже много лет. Так что, если кто-то и впереди в игре, так это мы".

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп объявил, что компания Boeing выиграла конкурс на разработку новейшего истребителя шестого поколения F-47:

"F-47 станет самым передовым, самым эффективным и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных. Экспериментальная версия самолета тайно летала почти 5 лет, и мы уверены, что он значительно превосходит возможности любой другой страны".

За несколько дней до этого стало известно, что Китай провел второй испытательный полет J-36 - "истребителя нового поколения". Предполагается, что первый испытательный полет J-36 состоялся в декабре 2024 года.

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