Премьера пятого сезона "Медленных лошадей" состоится 24 сентября 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер пятого сезона шпионского триллера "Медленные лошади" (Slow Horses), который является одним из самых ожидаемых сериалов сентября 2025 года.

Сериал рассказывает о команде шпионов-аутсайдеров под руководством опытного, но проблемного агента МИ5 Джексона Лемба. В свое время все они допустили серьезные ошибки в работе, но почему-то не были уволены. В отделе, куда их сослали, их ждала скучная бумажная работа, однако впоследствии они все же присоединились к расследованию серьезных дел, угрожающих Британии.

Главную роль в шоу исполняет легендарный Гэри Олдмен ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере).

Также в сериале играют Джек Лоуден ("Дюнкерк", "Капоне", сериал "Властелин колец: Кольца власти"), Кристин Скотт Томас ("Четыре свадьбы и одни похороны", "Английский пациент", "Миссия невыпонима", "Темные времена"), Хьюго Уивинг (франшизы "Матрица", "Властелин колец") и другие.

Отметим, что пятый сезон "Медленных лошадей" будет насчитывать шесть эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно 24 сентября 2025 года.

Также уже известно, что у сериала будут шестой и седьмой сезоны.

