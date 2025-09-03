Благодаря потерям РФ, Силы обороны получают возможность для тактических контратак, отметил Дикий.

Успехи Сил обороны Украины в Донецкой области пока ограничены тактическим уровнем. Об этом в интервью УНИАН рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Это чисто тактические завоевания. Наши контрдействия - это так же тактический уровень. Мы просто улучшаем свои позиции там, где это возможно. А представляется это возможным благодаря тому, о чем мы говорили - деградации российской армии вследствие потерь. На некоторых участках их потери настолько критичны, что наши защитники получают возможность перейти к контрнаступлению", - сказал Дикий.

В то же время он отметил, что в будущем у украинских защитников может появиться возможность для более глобального наступления.

"К сожалению, у нас пока нет ресурсов и резервов именно для стратегического контрнаступления. Но слово "пока" не является формальностью. Мы сохраняем силы и возможности для того, чтобы через некоторое время реализовать это. Просто всему свое время", - пояснил Дикий.

Успехи Сил обороны Украины на фронте - важные новости

Ранее в Генштабе сообщали, что Силы обороны Украины освободили поселок Новоэкономичное в Покровском районе Донецкой области. 31 августа в центре населенного пункта был поднят наш флаг

Впоследствии в Генштабе сообщили об освобождении еще одного населенного пункта - поселка Удачное в Донецкой области. Он находится юго-западнее Покровска, неподалеку админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

