Война между Ryanair и Испанией обостряется: лоукостер отменяет почти 40 маршрутов

Перевозчик полностью прекратит полеты через два испанских аэропорта.

Уже не первый год ирландский лоукостер Ryanair ведет напряженную налоговою войну с испанским оператором аэропортов Aena, находящимся под государственным контролем.

Бюджетный перевозчик заявляет, что Испания взымает "чрезмерные сборы" с рейсов, летающих через ее аэропорты. Тем временем, в Aena заявляют, что их тарифы точно не являются самыми высокими в Европе.

Тем не менее, этот конфликт уже привел к сокращению полетной программы Ryanair в Испанию – одно из самых популярных туристических направлений Европы. Так, на лето 2025 года авиакомпания уже сократила рейсы через семь региональных аэропортов Испании. Позже в Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в страну. Теперь же руководство лоукостера перешло от угроз к действию.

Как сообщает The Olive Press, 3 сентября 2025 года Ryanair объявил об отмене 36 маршрутов через аэропорты Испании. Это означает, что пропускная способность региональных аэропортов материковой части страны сократится на 41% (600 тысяч мест) в зимний сезон и на 10% на Канарских островах (400 тысяч мест).

В частности, ирландский бюджетный авиаперевозчик с 1 января 2026 года полностью прекратит полеты через два аэропорта – Тенерифе-Северный и Виго, а также сохранит закрытие рейсов через Херес-де-ла-Фронтеру и Вальядолид, введенное ранее в этом году.

Ryanair также закроет свою базу в Сантьяго-де-Компостела, прекратив 80% своих рейсов в этот город на северо-западе страны.

Кроме того, лоукостер сократит полеты в/из аэропортов Сарагосы, Сантандера, Астурии и Витории.

Выступая на пресс-конференции в Мадриде, генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон заявил, что Aena "подвела испанские регионы, аэропорты которых имеют почти 70% свободных мощностей".

При этом он назвал "бесстыдным" решение Aena повысить в 2026 году сразу на 6,6% аэропортовые сборы, взимаемые с перевозчиков.

В Ryanair также отметили, что освобожденные в Испании мощности авиакомпании будут перераспределены в "более эффективные аэропорты, стремящиеся к развитию трафика, в частности в Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии".

"Неэффективное управление Aena и испанским правительством напрямую способствует потере местных рабочих мест, снижению транспортной доступности и инвестиций", – добавил Эдди Уилсон.

При этом полное зимнее расписание Ryanair через основные аэропорты Испании будет обнародовано на следующей неделе. Однако в авиакомпании заявили, что увеличат объемы полетов через такие испанские города, как Пальма, Малага и Аликанте-Эльче.

