Украинцы "порезали" 2 тыс. северокорейских солдат, как колбасу и это потери именно в Курской области РФ, отмечает Иван Ступак.

На фронтах в Украине сейчас северокорейских солдат в составе российских оккупационных войск не наблюдается. Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил резкое исчезновение живой силы КНДР.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ, комментируя свежую информацию разведки Южной Кореи о том, что потери Северной Кореи в войне против Украины на стороне России выросли до 2 тыс. человек.

В апреле количество погибших северокорейских солдат оценивалось в 600 человек. Живая сила Северной Кореи сосредотачивалась тогда в Курской области РФ, где проводилась операция Сил обороны Украины.

Видео дня

"2 тыс. - это уже какие-то верифицированные данные о том, насколько масштабны были потери северокорейских войск именно в Курской области. Это украинцы 2 тыс. северокорейцев порезали, как северокорейскую колбасу. Возможно часть из них получили ранения, но со временем умерли от этих ранений, потому что они были тяжелыми. Таким образом накопилось 2 тыс.", - объясняет Ступак.

По его словам, сейчас северокорейцы не появляются на фронтах в Украине, а объяснить это можно условиями соглашения, которое было подписано с РФ.

"Есть такое понимание, что после подписания совместного соглашения между Северной Кореей и Россией, Корея взяла на себя обязательства помогать России в случае вторжения. И вот они расценили украинскую операцию в Курской области как вторжение, отправили своих солдат. Они делали все, чтобы помочь россиянам выбить украинцев. И все. На этом миссия Северной Кореи завершилась. По крайней мере по состоянию на сегодня. На других фронтах - на Запорожском, на Покровском, на Сумском северокорейских военных сейчас не просматривается", - сказал Ступак.

Для нас это позитив, отметил он.

Участие войск КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, вчера Yonhap, со ссылкой на разведку Южной Кореи, сообщило, что около 2 тысяч северокорейских военных погибли на войне в Украине. Отмечалось, что Пхеньян может отправить на фронт дополнительные силы и речь якобы об около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

С октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России против Украины, писало издание.

Северная Корея заключила военный союз с Россией в июне 2024 года, в котором говорилось об обязательствах взаимной помощи в случае агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: