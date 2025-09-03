По словам обозревателя, этот план может сработать, но при определенных условиях.

Урегулирование российско-украинской войны остается трудной задачей, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает говорить о том, что ему это под силу. Одним из главных вопросов являются гарантии безопасности для Украины, так как участники конфликта и другие заинтересованные стороны не пришли к согласию.

Как Запад может помочь защитить Украину

Британский журналист и военный обозреватель Роджер Бойс в своем материале для The Times рассказал, что может помочь защитить Украину от нового нападения. Он заверил, что есть альтернатива отправке регулярных войск других стран.

Бойс отметил, что США категорически не хотят, чтобы их войска были отправлены в Украину для сдерживания России, но не исключают оказание воздушной поддержки. Европейские страны также не определились касательно участия в подобной миротворческой миссии.

Обозреватель считает, что одним из лучших вариантов является привлечение частных военных компаний (ЧВК). Они помогут защитить Украину, а также ее полезные ископаемые, в которых заинтересованы США.

Опыт России

Бойс напомнил, что Россия еще до начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно обращалась к различным ЧВК, чтобы они оказывали поддержку российской армии. В 2023 году глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возглавил попытку государственного переворота, но вскоре после этого погиб. После этого Москва стала осторожней в привлечении наемников.

До мятежа Пригожина ЧВК "Вагнер" проявили себя при аннексии Крыма в 2014 году. Тогда западным наблюдателям сначала казалось, что развертывание этих нерегулярных войск было призвано запутать мир. После этого российский диктатор Владимир Путин расширил модель "Вагнера" в качестве ударной силы в Украине, которая совершала в стране жестокие зверства, подчеркнул Бойс.

Кроме того, РФ привлекает военных из других стран. В частности, в войне против Украины в общей сложности участвовали и до сих пор участвуют более 10 тысяч северокорейцев, напомнил обозреватель.

Как Запад может использовать частные военные компании

Бойс считает, что западная модель привлечения частных военных компаний будет иметь несколько ключевых отличий. Эти военные, вероятнее всего, будут развертываться позади солдат Вооруженных сил Украины по 20-километровой демилитаризованной буферной зоне.

Обозреватель предположил, что в это же время в западных областях Украины войска будут обучаться у европейских инструкторов. Также западные ЧВК могут привлечь к возобновлению работы украинских аэропортов.

Американская сторона может обеспечить защиту украинского неба и передавать оперативную разведывательную информацию.Турция, как ожидается, возглавит военно-морскую операцию, отметил журналист.

По мнению обозревателя, такой план может сработать, но только в том случае, если будет назначен символический глава миротворческих сил. Тем не менее многое зависит и от того, насколько решительными будут союзники Украины.

Украина нашла лучший способ защитить себя от нового нападения РФ

Ранее в The New York Times писали, что Украина осуществляет многомиллиардную программу наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Этот план рассматривается как лучший шанс защититься от России.

В издании подчеркнули, что Украина хочет не только поддержать свою армию в ходе полномасштабного вторжения РФ, но и сделать ее основой послевоенного урегулирования. Также будет развиваться отечественная оборонная промышленность.

