Владелец DOMINO Антон Шухнин привез школьные наборы для более 100 семей переселенцев с детьми

Сеть DOMINO помогла семьям переселенцев собрать детей в школу. Владелец сети Антон Шухнин привез наборы со школьными принадлежностями для более 100 семей. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми. Люди с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины, Запорожья. Привезли малышам подарки к новому учебному году. Война забрала у них дом, но не должна забрать детство", - написал Антон Шухнин.

Всего наборы получили более 100 семей. В них вошли рюкзаки, школьные принадлежности, наборы для творчества и т.д., сообщил он.

Антон Шухнин отметил, что помощь военным и гражданским людям, пострадавшим от войны, - это гражданский долг социально ответственного бизнеса.

"Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача, как ответственного бизнеса, помогать защитникам - сдерживать врага, и гражданским - пережить трудные времена и дождаться возвращения домой. Помощь - это не благотворительность, а наш гражданский долг", - отметил Шухнин.

Ранее сообщалось, что владелец сети "Домино" Антон Шухнин передал бойцам спецподразделения ГУР внедорожник, на который была потрачена прибыль сети за два праздничных дня - 23 и 24 августа. Также Шухнин призвал бизнес присоединиться к инициативе DOMINO и направлять часть прибыли на поддержку Сил обороны.