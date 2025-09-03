В городах эти насекомые встречаются редко, обычно попадают туда случайно, например, в транспорте.

Редкие богомолы, обитающие в Украине, нуждаются в защите из-за угрозы исчезновения природных сред. Периодически хищные насекомые попадают в жилье, и экологи советуют обращаться с ними очень осторожно. Об этом рассказали специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

По словам специалистов, сейчас есть большая угроза исчезновения естественных сред обитания богомолов - это распашка земель, использование пестицидов и другие антропогенные факторы. Поэтому даже возникает потребность в создании энтомологических заказников для их сохранения.

В Украине обитает 7 видов богомолов. В частности, обыкновенный богомол распространен почти по всей территории страны (кроме Карпат), а остальные встречаются преимущественно на юге - в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

"Из-за потепления богомолы все чаще появляются и в северных областях. Мигрируют преимущественно в конце лета - в брачный сезон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городах эти насекомые встречаются редко, обычно попадают туда случайно, например, в транспорте.

Экологи призывают людей не убивать богомолов - они полезны, ведь уничтожают мух, комаров и других вредителей. В то же время не следует ловить "гостей" голыми руками, потому что могут болезненно укусить.

"Если богомол попал в дом - осторожно выпустите наружу", - отмечают инспекторы.

Что известно о богомолах

Богомолы (богомолы) - отряд крылатых насекомых с неполным превращением из надотряда тараканообразных. Включает 2550 современных и ископаемых видов. Имеют характерный вид: в спокойном состоянии держат передние ноги согнутыми и направленными вперед. Окраской и формой тела богомолы часто напоминают части растений. Все виды являются хищниками, которые обычно охотятся из засады на мелких насекомых и паукообразных, хотя крупные виды могут нападать и на мелких позвоночных. Богомолы преимущественно крупные или среднего размера насекомые с удлиненным телом длиной обычно 10-13 см. Самый мелкий из известных видов - Mantoida tenuis из южноамериканских тропических лесов, у которого некоторые самцы едва достигают 1 см в длину. Самый большой - Ischnomantis gigas из саванн Западной Африки, которые могут превышать 17 см.

В 2014 году Международный союз охраны природы признавал угрожающим состояние только Ameles fasciipennis из центральной Италии и пиренейского эндемика Apteromantis aptera. Однако с 2016 года в перечне МСОП уже находятся 13 видов, в том числе и богомол обыкновенный. Четыре из семи "украинских" видов занесены в Красную книгу Украины.

Известен интересный случай: в начале 1960-х годов в Одессу из Гвинеи вместе с грузом бананов попала самка вида Sphodromantis lineola.

Напомним, неподалеку Чернобыльской АЭС живет гигантский жук - пилильщик смоляной (усач-тесляр). В Европе это самый большой представитель семейства усачей - длина тела взрослого насекомого может достигать 6 см. Присутствие личинок в древесине легко определить по летным отверстиям диаметром до 1,5 см.

