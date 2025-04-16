Самолет разработала авиастроительная корпорация Chengdu Aircraft Industry Group.

В сеть выложили анимационный ролик, на котором перспективный китайский самолет нового поколения J-36 сбивает воздушные цели лазерным оружием. На него обратил внимание ресурс Indo-Pacific News-Geo-Politics & Defense.

Как сообщается, видео обнародовала Aviation Industry Corporation of China (AVIC) - китайская государственная компания, которую называют крупнейшим производителем военной авиатехники в КНР.

Отметим, что J-36 создали специалисты Chengdu Aircraft Industry Group, которая входит в состав AVIC. Именно она создала знаменитый истребитель пятого поколения J-20.

Что касается самого ролика, то он является типичным примером китайской пропаганды. Можно видеть, как перспективный боевой самолет "залихватски" сбивает лазерными установками ракеты, которые запустили истребители, похожие на американские F-22.

Некоторые специалисты рассматривают это как декларацию намерений КНР действительно вооружить J-36 лазерными установками. Однако какое именно оружие получит новый самолет - неизвестно.

Новые боевые самолеты Китая

Некоторые западные эксперты считают J-36 частью китайской программы создания истребителей шестого поколения, в то время как другие рассматривают самолет, как тактический бомбардировщик JH-XX.

Специалисты не исключают, что J-36 станет командным центром для управления боевыми БпЛА. Возможно, он сможет запускать ракеты сверхбольшой дальности.

Кроме J-36 Китай недавно начал испытания еще одного нового самолета - J-50.

О нем известно еще меньше, чем о первой китайской новинке. Очевидно, J-50 имеет два двигателя, а все его вооружение должно размещаться во внутренних отсеках.

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