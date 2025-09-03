Возможности этого беспилотника могут кардинально изменить работу разведывательных служб и служб безопасности.

Новый шпионский дрон может прилипать к стенам и тайно следить, а затем отсоединяться и улетать, не оставляя никаких следов. Об особенностях такого беспилотника рассказали в Forbes.

"Как новый поворот в развитии скрытых "дней-заседок", которые можно было увидеть в Украине, он выводит сбор разведданных в городских условиях на новый уровень и неизбежно вызывает сравнение с гаджетами, созданными вымышленным отделом Q из фильмов о 007. За исключением того, что это реальность", - анализируют в издании.

В частности генеральный директор компании-производителя Motion Robotics Деннис Маджо отметил:

"Его возможности могут кардинально изменить работу разведывательных служб и служб безопасности, особенно в опасных условиях, где риск для людей высок".

Особенности работы такого беспилотника

Известно, что британская компания разработала Viper за считанные недели в ответ на запрос американских специальных сил и британского командования кибер- и специальных операций.

Отмечается, что Viper может подлетать к стене, окну или другой вертикальной поверхности, поворачиваться на 90 градусов и с помощью роторов прижиматься к поверхности. Четыре силиконовые накладки выдавливают клей, который быстро застывает, поэтому дрон остается на месте, когда роторы не работают.

"Когда наступает время улетать, оператор активирует нагревательный элемент, чтобы размягчить клей, и Viper отрывается от стены и улетает. Клеевая система содержит достаточное количество клея для многократного прикрепления в течение одной миссии, поэтому оператор может перенести дрон в лучшее место, если это необходимо", - отметили в Forbes.

Также Viper является достаточно маневренным, чтобы перевернуться вверх ногами и прилипнуть к потолку. Клей работает с кирпичом, бетоном, камнем, стеклом и другими материалами.

Более того, дрон может даже прикрепиться к транспортным средствам, доехать до места назначения, после чего незаметно улететь, чтобы найти удобную точку для наблюдения за целью.

"Как и некоторые дроны-засады, которые недавно видели в Украине, Viper может иметь небольшие солнечные батареи, которые питают его датчики и средства связи в течение неограниченного периода, а также медленно заряжают аккумулятор. Дрон может осуществлять видео- или аудионаблюдение, как обычный жучок, включая видеокамеру с мощным 30-кратным зумом, чтобы оставаться на расстоянии от цели.

Также известно, что беспилотник может иметь связь через телефонные сети 4G или 5G. Для электронного сканирования он имеет вид мобильного телефона и не будет обнаружен детекторами дронов.

Другие характеристики дрона-шпиона

Viper имеет характеристики, которые схожи с другими небольшими квадрокоптерами. Он может развивать скорость около 65 км/ч и летать 25 минут на одном заряде аккумулятора.

"Способность незаметно прилипать к вертикальным поверхностям позволяет ему выполнять разведывательные миссии, невозможные для других дронов, которым для приземления нужна горизонтальная поверхность. Но его настоящая ценность может заключаться в кибервойне. Viper может перевозить оборудование для прослушивания Wi-Fi-систем и Bluetooth, чтобы удаленный оператор мог анализировать трафик", - добавляют в материале.

Даже если коммуникации имеют шифр, такой тип сбора разведданных все равно позволяет определить количество, тип и активность излучателей. К примеру, командные подразделения высокого уровня генерируют большой объем радиотрафика, а конкретных пользователей, к примеру, других операторов дронов, можно обнаружить с помощью особых частот, которые они используют.

Новые разработки дронов в мире

Как писал УНИАН, Россия запустила по Украине новый "шахед" серии "Ъ" с камерой и модемом для передачи видео. Эксперты говорят, что камера не интегрирована в носовую часть, а закреплена снизу корпуса на гиростабилизированном подвесе. Такое решение позволяет осуществлять видеотрансляцию в реальном времени и даже дистанционно управлять дроном через радиоканал.

Также издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина первой в мире начала регулярно использовать в бою рои дронов на ИИ. Отмечается, что такая технология является предвестником будущего боевых действий.

В то же время журналисты пишут, что использование искусственного интеллекта на поле боя также вызывает этические беспокойства. Есть переживания, что искусственный интеллект может решать судьбу комбатантов и гражданских лиц.

