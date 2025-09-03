Политик пытался приписать себе достижения Парубия - от принятия закона о языке до роли коменданта Майдана, отмечает Гладких.

Петр Порошенко использовал прощание и похороны Андрея Парубия для собственной саморекламы и присваивания себе заслуг погибшего. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

"Такого чувства омерзения от политиков, которые устроили настоящий бенефис у гроба Андрея, не испытывал давно. Больше всего поразил, хотя это и было ожидаемо, Петр Алексеевич. Порошенко устроил настоящие танцы на костях Парубия", – отмечает Валентин Гладких.

Политический эксперт обращает внимание, что в речах Порошенко чаще звучало словосочетание "президент Порошенко", чем имя погибшего. Более того, политик пытался присвоить себе достижения Парубия – от принятия закона о языке до роли коменданта Майдана.

"Порошенко в выступлениях иезуитски натягивал все заслуги Парубия на себя: и закон о языке, который Андрей с 17-й попытки на волевых протащил через парламент; и комендатуру Майдана, оказывается, вместе с Парубием возглавлял "сивочолый гетман"; и против Путина они стояли плечом к плечу", – подчеркнул Гладких.

По мнению Гладких, реальность была противоположной заявлениям Порошенко.

"Порошенко не был боевым побратимом Парубия. Они были по разные стороны баррикад: Петр вместе с Азаровым создавали Партию регионов с недобитками коммунистов, а Парубий, будучи молодым националистом, боролся против этой нечисти; Порошенко не защищал украинский язык – он всю жизнь общался и поныне в быту говорит на русском. Андрей выступал за вступление в НАТО, а Порошенко от СДПУ(о) Медведчука с трибуны Верховной Рады "решительно осуждал агрессию блока НАТО", – напомнил Гладких.

Отдельно он остановился на теме веры, которую Порошенко пытается использовать как часть своего политического имиджа.

"Они не были братьями по вере, как говорит "сивочолый". Потому что Парубий был греко-католиком, а Порошенко официально признан пономарем русской церкви. Андрей не злоупотреблял верой, а Петр условно надевал московскую рясу каждый раз, когда надо было что-то порешать у Януковича. Когда Парубий вместе с тысячами людей на Майдане отбивал атаку за атакой "Беркута", Петр лез на бульдозер на Банковой, чтобы толкнуть речь, как Ленин с броневика. В самые горячие ночи Петр прятался, а Андрей был на острие. Парубий ненавидел Путина, а Петр жал руку и обнимал убийцу и диктатора", – отметил эксперт.

По словам Гладких, Порошенко и Парубий всегда были на разных полюсах.

"Парубий жил за Украину, за Украину и погиб. А Петр всегда был за свои деньги и власть. Родные Андрея жили и остались жить здесь. А все дети Петра живут в Лондоне и плевать хотели на страну. Вот такой "боевой побратим" получается. Омерзительно", – подытожил он.

Как сообщалось, Порошенко упрекнули, что его заявление о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его собственной позиции: сам политик много лет был связан с московским патриархатом – служил пономарем и был щедрым меценатом русской церкви, а теперь, по сути, выступил против своих.