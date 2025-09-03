На певицу обрушился хейт после выхода нового клипа.

Популярная украинская певица Jerry Heil остро отреагировала на слухи об увеличении груди. Звезда опубликовала саркастическое сообщение в соцсети Threads.

На днях артистка выпустила танцевальный трек "Додай гучності (12 points)", который сразу покорил сеть. Однако, вместе с тем, появились странные комментарии в сторону Jerry Heil о вероятном хирургическом вмешательстве:

"Давно клипов ее не видел, но то, что сделала с*си - это конечно пошло на пользу".

"А зачем? Раньше же вроде тоже нормально было. Это плохой знак, вообще-то. Надо любить себя такой, как есть. Пластические операции не уберут нелюбовь к себе".

"А что не так? В клипе так ненавязчиво выставили си**ки, что они чуть ли не полкадра занимают и удивляетесь, что на них обратили внимание? Серьезно?"

Певица внимательно читает комментарии и следит за отзывами слушателей на ее работы, поэтому ее ответ не заставил себя долго ждать. Jerry с иронией подошла к этой критике, отметив, что она наоборот вдохновляется оригинальностью комментаторов.

"Ноль дней с момента, как меня перестали вдохновлять комментарии на YouTube", - написала исполнительница.

Напомним, что после выпуска трека "Додай гучності (12 points)" в сети появились слухи о подготовке Jerry Heil к Национальному отбору. В частности музыкальный продюсер Михаил Ясинский отметил артистку, как лучшую кандидатку на участие от Украины на "Евровидении-2026".

