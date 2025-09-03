В прошлом году в федеральный бюджет РФ от нефти и газа поступило 11,13 трлн рублей (около 137,5 млрд долларов).

Доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в августе 2025 года упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает The Moscow Times.

Нефтегазовые доходы, составляющие около четверти поступлений в государственную казну РФ, просели в прошлом месяце до 505,0 млрд рублей (6,2 млрд долларов). По сравнению с июлем поступления снизились на 36%.

В целом по итогам восьми месяцев нефтегазовые доходы РФ оказались на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, составив 6,03 трлн рублей (74,5 млрд долларов).

Изначально в российском Минфине планировали собрать в текущем году 10,94 трлн рублей (135,2 млрд долларов) нефтегазовых доходов, из которых 1,8 трлн рублей (22,2 млрд долларов) должны были пополнить так называемый Фонд национального благосостояния.

Впрочем, ситуация на рынке (в частности, падение нефтяных цен) заставили российские власти сократить прогнозируемый объем доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана - до 8,32 трлн рублей (102,8 млрд долларов).

Ранее западные специалисты сообщили, что после трех лет войны и западных ограничений экономика РФ демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит очень серьезной.

Специалисты отмечают, что большую поддержку России оказывала возможность поставлять нефть и газ в Индию, КНР, а также некоторые европейские страны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать обвала во многих направлениях, в частности, угольной промышленности.

Экономические трудности уже привели к тому, что российский диктатор Владимир Путин начал говорить о сокращении расходов на войну в следующем году. В общем сокращение якобы должно действовать три года.

