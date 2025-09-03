Анатолий Храпчинский говорит, что у Украины есть "много интересных решений" для этого незаконного моста.

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новые украинские ракеты "Фламинго" могут помочь уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост, однако отмечает, что для такой задачи у нас есть и другие "интересные решения". Об этом он сказал в интервью "Фабрике новостей".

Так, на поставленный конкретный вопрос, способен ли "Фламинго" например в паре с "Длинными Нептунами" разрушить Керченский мост, Храпчинский ответил:

"Безусловно, надо смотреть разлет по цели, есть некоторые там погрешности, которые не позволяют. Но при имеющемся количестве взрывчатых элементов это делает свою работу".

В то же время он добавил, что здесь есть очень много "интересных решений" других.

"У нас есть подводник, средства поражения с таким же количеством полезной нагрузки. Поэтому, в принципе, я бы говорил "Кесарю - кесарево", то есть что под каждую задачу есть свое оружие. Это - больше для выполнения ударов по производственным мощностям, по складам каким-то подземным, где надо сделать на самом деле проникающий удар. Да, это про "Фламинго", - отметил Храпчинский.

По его словам, "Фламинго" - это больше для стратегических задач, например уничтожить производственный цех в той же Алабуге, или Казанский авиационный или вертолетный заводы. Храпчинский объяснил появление такой ракеты:

"Поэтому здесь, в принципе, мы говорим о том, что эта ракета появилась исключительно под требования, которые надо делать. То есть у нас большинство вооружения, которое у нас в Украине есть, это синергия работы военных и частных компаний. И в данном случае это тоже есть задача и ее надо выполнить. Вот, пожалуйста, такое решение".

Он отметил, что у Украины есть много наработок в военных разработках еще времен Советского Союза. Есть вся рабочая конторская документация по определенным технологическим решениям. По убеждению Храпчинского, если ее оцифровать и предложить частным компаниям, то те смогут доработать их, осовременить и предложить качественное современное решение.

"Да, понятно, что надо адаптировать под современные технологии, но тем не менее, все равно я говорю о том, что у нас есть фундаментальные знания, которые позволяют нам делать интересные вещи", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, презентованные недавно украинские ракеты "Фламинго" уже поразили ряд объектов, в частности, на территории временно оккупированного Крыма. Комментируя удары по заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что все выпущенные ракеты "Фламинго" достигли целей.

Известно, что производитель "Фламинго" выходит на рынок Дании - украинская компания Fire Point впервые откроет там оборонное производство, запустив завод по твердому ракетному топливу рядом с авиабазой F-35.

