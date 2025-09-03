Фокус на долларе как курсообразующей валюте пока преобладает.

Национальный банк изучает вопрос перехода с доллара на евро как основной курсообразующей валюты. Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что исторически в Украине фокус на курсе гривна-доллар всегда был гораздо сильнее, чем на евро.

"В то же время с начала полномасштабной войны наши торговые, экономические, финансовые связи с Европейским Союзом существенно усилились. И действительно, большая часть нашего импорта идет из Европейского Союза, из других стран Европы, и международная помощь, особенно в течение этого и прошлого лет, поступает прежде всего в евро", - сказал Николайчук.

По его словам, этот фактор обусловливает изменения и в структуре международных резервов Украины, поскольку средства, которые аккумулирует правительство на своих счетах в евро, тоже включаются в них.

Николайчук отметил, что регулятору поступало немало запросов относительно валютно-курсовой политики в контексте курсообразующей валюты.

"Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США. На сегодня фокус на нем все еще преобладает, несмотря на все эти структурные изменения. В то же время мы изучаем этот вопрос, и я думаю, что определенные изменения должны произойти, когда будет необходимость. Особенно в контексте нашей евроинтеграции и того, что рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро", - сказал первый заместитель председателя НБУ.

Он подчеркнул, что в этом направлении уже сделано много шагов: в частности, в последние годы платежный баланс публикуется не только в долларах, но и в евро и в национальной валюте, резервы также показывают в долларах и евро и т.д. Николайчук резюмировал:

"То есть вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Добавлю, что курсообразующая валюта должна быть одна, пока это доллар".

Переход на евро - что известно

Национальный банк Украины не планирует в ближайшее время переходить на расчет официального курса гривны изначально к евро, а сделает это, когда такого решения потребует экономика, сообщал глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, потенциальное вступление в ЕС и усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности Украины являются причинами для того, чтобы Национальный банк рассмотрел вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара.

