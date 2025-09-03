Фото чека с астрономической суммой опубликовал сам ресторан.

Ресторан в Испании выставил группе гостей счет за ужин с астрономической суммой - более 63 тысяч евро. Фото чека стало вирусным в Сети, пишет Express.

Несколько дней назад ресторан Annabel Mallorca, расположенный на курорте Пальма-Нова на острове Мальорка, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию чека с длинным перечнем заказанных блюд и итоговой суммой: 63 237,90 евро.

"Чей это счет? Тегните его ниже, пожалуйста. У нас есть несколько слов для него", - говорится в подписи к фото.

Если присмотреться к фото, то можно заметить, что львиная доля счета (45 тысяч евро) была выставлена за "varios pescados", что с испанского означает "разнообразная рыба". Также, судя по счету, много денег ушло на дорогие вина и другие услуги.

В соцсети вспыхнула дискуссия, что же там за рыба такая, сколько ее было и кто вообще мог потратить столько денег на один ужин.

Позже в комментарии местным СМИ ресторан уточнил, что это был общий счет для большой группы гостей (аж 18 человек). Также в заведении намекнули, что среди гостей был известный американский спортсмен.

Так или иначе, а опубликовав этот чек, ресторан бесплатно устроил себе громкую рекламную кампанию международного масштаба.

