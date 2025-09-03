Популярный в Украине овощ стремительно дорожает: сколько сейчас стоит килограмм

Капуста прибавила в цене уже 27% по сравнению с прошлой пятницей.

Украинские фермеры предлагают белокочанную капусту к продаже по цене в 7-16 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий продукции. Это в среднем уже на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики EastFruit.

Ситуация объясняется тем, что сейчас украинский рынок капусты переживает период межсезонья. Реализация овоща средних сортов уже практически завершилась, а к продаже поздних сортов приступили лишь единичные хозяйства.

В то же время спрос в этом сегменте достаточно высок, что также провоцирует рост цен. Соответственно, ограниченное предложение в условиях активной торговли и стимулирует подорожание капусты.

Несмотря на рост цены, пока что белокочанная капуста на отечественном рынке предлагается в среднем на 36% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики не исключают, что в начале следующей недели цены на данную продукцию могут вырасти еще больше. Однако уже через неделю ожидают существенного снижения цен - на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

Белокочанная капуста в Сильпо стоит 17 гривень за килограмм.

В Novus цена на овощ составляет 12,89 грн/кг.

АТБ продает этот товар за 11,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - главные новости

Две недели назад спрос на белокочанную капусту был значительно ниже, а предложение все еще высоким. Это привело к удешевлению овоща, который продавали в среднем на 52% дешевле, чем в аналогичный период 2024 года.

С начала сентября в Украине снизились цены на овощи "борщевого набора". Так, цена на картофель изменилась с 12-16 до 11-15 гривен за килограмм. Еще сильнее подешевела морковь - с 10-13 до 8-12 гривен за килограмм.

