Последний концерт легендарной рок-группы состоялся в 2018.

Легендарная рок-группа Radiohead объявила о своем возвращении на сцену. Музыканты поедут в концертный тур впервые после 7-летнего перерыва. Об этом сообщает Independent.

Участники бэнда во главе с солистом Томом Йорком будут гастролировать по городам Европы. В частности их концерты пройдут в Лондоне, Берлине, Мадриде, Болонье и Копенгагене с ноября по декабрь 2025-го. В целом Radiohead планируют провести двадцать шоу.

Один из участников коллектива, барабанщик Фил Селвей рассказал, что идея вернуться на сцену появилась у них год назад, когда они впервые за долгое время собрались вместе на репетицию.

"В прошлом году мы собрались вместе на репетицию, просто так, ради удовольствия. После семилетней паузы было очень приятно снова сыграть песни и восстановить связь с музыкальной идентичностью, которая глубоко засела внутри всех нас пятерых. Это также побудило нас захотеть сыграть несколько концертов вместе", - отметил музыкант.

В группе сообщили, что будут собирать во время своего тура средства на благотворительность. Например, цены на билеты в Великобритании будут включать сбор в размере 1 фунта стерлингов для фонда Live Trust, который поддерживает общественные концертные площадки. В Европе 1 евро с каждого билета будет направлен организации "Врачи без границ", которая оказывает помощь и Украине. Radiohead пообещали удвоить общую сумму собранных средств.

Напомним, что несколько лет назад участники Radiohead создали новую группу The Smile и представили песню You Will Never Work in Television Again.

