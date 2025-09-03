Примерно треть от ее взлетного веса - это может быть боевая часть.

Украинская ракета-дрон "Паляниця" является миниатюрной ракетой с общим взлетным весом в 320 килограммов. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV.

"Если брать в целом, то надо напомнить, что о существовании вообще "Паляницы" было сообщено аж год назад. С этого времени о ней ничего не было известно, и даже, если быть честным, то и не очень слышно. Сейчас Укроборонпром в Польше на выставке MSPO показал модель этого изделия, которая действительно названа ракетой-дроном. Хотя, объективно, это обычная миниатюрная крылатая ракета, пусть учитывая параметры", - сказал он.

Что касается тактико-технических характеристик, то, по словам Каткова, это именно миниатюрная крылатая ракета с общим взлетным весом в 320 килограммов.

"На мой взгляд, сравнивать все равно нужно, потому что для рядового гражданина "взлетный вес 320 килограммов" - о чем говорит? Наверное, мало о чем, а, может, о многом. Давайте сравнивать с чем-то, можно с "Томагавком". У "Томагавка" - полторы тонны. Поэтому "Паляниця" - это все же миниатюрная крылатая ракета с боевой частью, которая объективно будет измеряться, скажем так, в десятках килограммов, возможно, сотнях", - пояснил он.

То есть, как добавил эксперт, примерно треть от взлетного веса - это может быть боевая часть.

"Вполне может быть сама непосредственно боевая часть 100 кг. Вес инерционной системы навигации, учитывая стоимость этой ракеты и понимание того, что это не будут какие-то очень габаритные агрегаты, узлы, а просто современное, компактное решение, оно не будет сильно влиять на полезную нагрузку с точки зрения массогабаритных характеристик, как и спутниковая навигация. То есть объективно весь взлетный вес сейчас распределяется в таких изделиях исключительно между тремя параметрами. Первое - это двигатель, топливо, боевая часть, и, конечно вес самого фюзеляжа, к которому можно добавлять довольно незначительный процент всех навигационных систем и агрегатных", - рассказал Катков.

Украинская ракета-дрон "Паляниця" - что известно

Как сообщал УНИАН, во время выставки оружия в Польше были впервые представлены характеристики украинской ракеты-дрона "Паляниця". Тогда в Defense Express рассказали, что длина ракеты составляет 3,5 метров, тогда как размах крыльев составляет 1,7 м.

Также известно, что "Паляниця" весит 320 кг, из которых до 100 кг - это полезная нагрузка. Максимальная дальность полета ракеты - 650 километров, высота полета достигает от 15 до 500 метров.

По словам экспертов, скорость "Паляницы" достигает 900 км/ч, что сравнимо со скоростью вражеской крылатой ракеты Х-101.

