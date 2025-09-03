Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидерами Китая, КНДР и России.

Президента США Дональда Трампа спросили, почему тот не раз выражал свое разочарование и недовольство лидером РФ Владимиром Путиным, но так и не предпринял никаких действий, чтобы заставить его остановить войну с Украиной. Об этом пишет Clash Report.

"Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя российской нефти не считая Китая - они почти равны - вы не считаете санкциями? Это обходится России сотни миллиардов долларов. Вы называете это отсутствием действий? А я еще не перешел ко второй и третьей фазе. Но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что, если вы помните, две недели назад я сказал: "Если Индия купит, у нее будут большие проблемы". И именно это и произошло", - заявил он.

Трамп сказал, что у него нет никаких заявлений для Путина, отметив:

"Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо удовлетворен, либо нет. Если нет - будут последствия".

Президент заявил, что в ближайшее время проведёт телефонный разговор с Путиным.

"Я очень скоро буду разговаривать с ним и тогда буду точно знать, что мы будем делать. Как вы знаете, мы приняли очень жесткие меры. Но я поговорю с ним в ближайшие дни, и посмотрим, что будет. Я буду точно знать, что происходит. Я не доволен всеми этими людьми", - добавил он.

Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с лидерами Китая, КНДР и России, но "насколько они хорошие - станет ясно в течение ближайших недель".

Позиция Трампа относительно Путина

Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский и другие европейские лидеры завтра проведут телефонную беседу с Трампом.

Зеленский намерен в ближайшее время уточнить у Трампа, когда именно истекают те 2-3 недели, который он дав в августе Путину на достижение прогресса в мирных переговорах с Украиной.

