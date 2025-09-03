Ректорат извинился за "неудачную коммуникацию".

Ректорат Украинского католического университета (УКУ) отреагировал на волну возмущения и критики после отказа зачислить дочь режиссера и сценариста Натальи Ворожбит на программу "Христианская духовность в постмодерной эпохе", которая бы позволяла ей проживать в кампусе Коллегиума.

Напомним, Ворожбит заявила, что УКУ отказался предоставить ее дочери место в общежитии из-за флажка ЛГБТ в соцсети.

В обнародованном заявлении ректорат извинился за "неудачную коммуникацию", а также объяснил значение самой программы и вероятную причину отказа.

"Хотим выразить сожаление, что не было найдено правильных слов и добрых шагов для поиска оптимального решения и способа его коммуникации. Результатом стало разочарование и горечь талантливой молодой личности, которая была зачислена на образовательную программу по культурологии и которую мы хотели видеть студенткой УКУ. Мы приносим извинения за неудачную коммуникацию", - отмечается в заявлении.

Указывается, что та самая программа "Христианская духовность в постмодерной эпохе" открыта для студентов всех факультетов и предусматривает "сознательное желание молодого человека расти и жить во Христе".

"Как это проявляется при рассмотрении заявлений на зачисление на программу? Если комиссия сделает вывод, что заявитель не разделяет христианские ценности из принципа, а его первоочередным намерением является только проживание в Коллегиуме, ему может быть отказано в участии в программе. Эта программа не является обязательной для всех студентов. Она является возможностью для тех, кто стремится углубить свою веру в сообществе, объединенном общими ценностями и мировоззренческими ориентирами", - объяснили в ректорате.

При этом в заявлении также подчеркнули, что подобные дискуссии "на важнейшие темы человеческой жизни" не должны быть "площадкой для пропаганды любой антихристианской идеологии".

"Нынешняя ситуация является поучительной для нас по многим причинам. В том числе и потому, что вызвала столь горькую поляризацию. Мы просим наших студентов, преподавателей, работников и выпускников еще раз внимательно ознакомиться с мировоззренческими документами УКУ", - констатировали в вузе.

