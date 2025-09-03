Эксперты сравнили аэропорты с точки зрения их удобства для пассажиров.

При всех своих преимуществах авиаперелеты имеют по крайней мере один большой недостаток - избыток изнурительной бюрократии и процедур безопасности в аэропортах. Впрочем, если работа аэропорта организована действительно разумно и ориентирована на комфорт пассажиров, а не государственных надзорных служб, тогда ситуация выглядит совсем иначе.

Как пишет TimeOut, недавно проведенное исследование проанализировало европейские аэропорты по удобству для пассажиров, и выяснилось, что лучшие из них находятся в Скандинавии.

При создании рейтинга его составители сравнили статистику по среднему времени задержки рейсов, проценту отмененных рейсов, длине очереди на проверку безопасности, доступности залов ожидания и мест для сидения.

Видео дня

Оказалось, что лучший аэропорт Европы - в Копенгагене, это столица Дании. Он получил почти идеальную оценку 9,5 из 10, то есть имел отличные показатели практически во всех категориях. Аналогичный балл получил стокгольмский аэропорт "Арланда" в Швеции. То есть эти два аэропорта фактически делят между собой первое и второе места.

В целом же первая "десятка" лучших аэропортов Европы в 2025 году имеет следующий вид:

Копенгаген - 9,5 Стокгольм - 9,5 Пальма-де-Майорка - 9,3 Мадрид - 9.2 Мюнхен - 8.8 Париж - 8.8 Будапешт - 8,5 Рим - 8,4 Дюссельдорф - 8,1 Барселона - 7.9

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair ведет затяжную войну с испанским государственным оператором аэропортов, споря об аэропортовых сборах. За последние месяцы компания прекратила полеты в несколько испанских аэропортов и объявила на сентябрь новые отмены рейсов.

Также мы рассказывали, что в последние годы проблема турбулентности во время авиаперелетов обострилась. Фактически, сейчас у самолета на 55% больше шансов попасть в зону значительной турбулентности, чем было полвека назад

Вас также могут заинтересовать новости: