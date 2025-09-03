Этот океан отражает тот факт, что он является территорией, до сих пор малоизученной человечеством.

Давно всем известно, что на Земле есть четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, однако недавно ученые поставили под сомнение это знание.

Дело в том, что Национальное географическое общество официально признало существование пятого океана. Но это, как пишет Ecoticias, не "новый" океан в геологическом смысле, а изменение нашего восприятия карт.

Издание отметило, что речь идет об Антарктиде, уникальный ландшафт которой до недавнего времени считался лишь "продолжением" трех отдельных океанов: Тихого, Атлантического и Индийского.

Видео дня

Однако, Национальное географическое общество приняло решение, которое изменило это восприятие. Оно сделало заявление, которое открыло доступ к океану, который существовал всегда, но официально никогда не получал должного внимания.

Известный морской биолог и исследовательница National Geographic Сильвии Эрл так прокомментировала это решение:

"Окруженный невероятно быстрым Антарктическим циркумполярным течением, это единственный океан, который соприкасается с тремя другими и полностью охватывает континент, а не находится в его объятии".

Отмечается, что этот новый океан отражает как его ледяное состояние, так и тот факт, что он является территорией, до сих пор малоизученной человечеством. Настолько, что решение Национального географического общества признать Южный океан пятым океаном Земли вывело эту тему на первый план.

Официальное признание имеет четкую стратегическую цель: повысить глобальное понимание его хрупкой экосистемы. В то же время это решение усиливает научные исследования и стимулирует более активные природоохранные меры.

Помимо этого ученым еще следует обсудить то, что действительно отличает Южный океан от остальных, и ключевым моментом тут является Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), самое мощное течение на планете. Дело в том, что оно свободно циркулирует вокруг Антарктиды, поскольку у него нет континентальных барьеров. Таким образом оно переносит больше воды, чем любое другое океаническое течение.

АЦТ также регулирует глобальный климат, перераспределяя тепло и сохраняя углерод в глубинах. Южный океан влияет на все: от погодных условий до кислорода, которым все дышат.

"Южный океан - это настоящий замерзший ковчег биоразнообразия. Он является домом для видов, не встречающихся больше нигде на планете", - написало издание.

Это, в частности, пингвины, которым ледяные берега нужны для пропитания и размножения; горбатые киты, мигрирующие на тысячи километров, питаясь крилем; тюлени и морские птицы находят в этих водах свой постоянный дом.

Необходимо также помнить о фитопланктоне, поскольку эти микроорганизмы составляют основу пищевой цепи, питая криль. Кроме того, фитопланктон производит около 50% кислорода на планете.

Другие новости науки

12 августа стало известно, что во льдах Антарктиды нашли останки давно пропавшего британского ученого. Останки ученого нашли среди камней, обнажившихся при отступлении ледника Экология.

А в конце августа ученые заявили, что нашли новые признаки стремительного таяния ледников Антарктиды и рассказали, к чему это может привести.

Вас также могут заинтересовать новости: