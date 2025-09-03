Ситуация энергосистемы юга России очень нестабильна.

Для России сдерживающим фактором является нестабильность ее региональных энергетических систем, хотя Украина не наносила ударов по ней и была сосредоточена на нефтеперерабатывающей отрасли.

Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Центра глобалистики, эксперт по энергетике Михаил Гончар. Он отметил, что РФ будет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и это лишь вопрос времени.

"Вести речь о том, что у россиян не дойдут руки, не приходится. Просто у них сейчас были другие приоритеты. Так же, как они делали это осенью, зимой 22-23-го годов или весной, летом прошлого года, они и будут делать. В этом смысле никаких иллюзий не нужно иметь", - сказал он.

По его словам, Украина восстановила энергосистему, что-то отремонтировала, сделала определенную инженерную защиту, усилила противовоздушную оборону, но нет никаких стопроцентных гарантий, что все, запущенное россиянами, будет сбито и инфраструктура останется непораженной.

"Но для них в определенной степени сдерживающим фактором являются их региональные энергосистемы, которые очень нестабильны. Мы еще не начинали, по сути (бить по ним). Мы больше по нефтепереработке бьем, но не по электроэнергетической системе. А у них ситуация юга России очень нестабильная. Там сейчас есть отключения электроэнергии, потому что оккупированные территории Украины завязаны на энергосистему юга России. А она была и до этого энергодефицитной", - пояснил эксперт.

Удары россиян по украинской энергетике

В Центре противодействия дезинформации заявили, что российский диктатор Владимир Путин готовит информационное алиби, чтобы оправдать свои удары по украинской энергосистеме.

В частности, в Пекине Путин заявил, что Россия якобы не бьет по украинской энергетике, а лишь наносит удары в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли РФ.

