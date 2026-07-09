Жена Мирошниченко честно ответила, сколько денег нужно для жизни на Бали с детьми

Блогерша с дочерьми и сыновьями проведёт на острове ещё два месяца.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – рассказала о расходах на жизнь на Бали.

Не секрет, что недавно блогерка отправилась туда на отдых с четырьмя детьми. Семья Мирошниченко планирует провести на Бали два месяца. На днях Инна призналась, сколько средств ушло на перелет и проживание на острове. В частности, по словам женщины, билеты стоили 367 тысяч гривен. А вот виллу выбирали просторную, чтобы детям было комфортно.

"Живём на вилле. Она достаточно далеко от океана, но близко к джунглям, здесь достаточно тихо, спокойно, комфортно. Цены очень разные, зависят от количества комнат. Нам нужно минимум три спальни, потому что нас пятеро. Все, что начинается от 3–5 комнат, – это намного дороже. Здесь вилла на месяц стоит от двух тысяч долларов. Чем дальше от туристических мест, тем дешевле и комфортнее может быть проживание", – подчеркнула Мирошниченко в интервью Славе Дёмину.

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Инна добавила, что расходы также идут и на еду. Семья тратит примерно 500 долларов.

"Если вы готовы пробовать местную кухню – это может быть очень дешево. У меня дети, которые почти ничего не едят! Им нужны какие-то блюда, к которым они привыкли. Если покупать в супермаркете, то цены примерно такие же, как в Киеве. Если покупать на рынке – намного дешевле. Но для рынка я слишком белая, поэтому для меня там другие цены", – отметила блогерша.

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов рассказал, сколько тратит на жизнь в Киеве.

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