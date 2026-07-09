'Глобальная эпидемия': ученые заявляют, что глаза людей массово меняют форму

Они объяснили причины стремительного распространения болезни и рассказали, какие методы действительно помогают замедлить её развитие.

Миллионы людей в мире страдают от миопии (близорукости) – и, по прогнозам ученых, ситуация будет только ухудшаться, сообщает Science Focus.

Как выяснили специалисты, почти каждый третий человек в мире страдает миопией – это один из самых распространенных дефектов зрения, и показатели продолжают расти. По прогнозам, к 2050 году близорукими станут около 4,8 миллиарда человек – это половина населения планеты.

Исследовательница Софи Коверлдейл из Университета Брэдфорда считает такую ситуацию весьма серьезной проблемой.

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"Не думаю, что это преувеличение, особенно если взглянуть на прогнозы", – заявила она, комментируя термин "глобальная эпидемия" в отношении миопии.

Речь идет не только о необходимости носить очки. По имеющимся данным, близорукость ежегодно обходится мировой экономике в сотни миллиардов долларов, а также повышает риск серьезных осложнений – отслойки сетчатки, макулярной дегенерации и глаукомы. Особенно это касается тяжелой формы заболевания – высокой миопии, от которой сейчас страдают около 500 миллионов человек. По прогнозам, эта цифра удвоится через 25 лет, и именно высокая миопия может стать ведущей причиной слепоты в мире.

Почему глазное яблоко растет не так, как нужно

Как объясняют ученые, миопия возникает, когда свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней – из-за этого удаленные объекты выглядят размытыми. Проблема в основном не в хрусталике глаза, а в форме самого глазного яблока.

По словам Коверлдейл, у большинства новорожденных глазное яблоко немного короче, чем нужно, но с возрастом это обычно исправляется естественным путем. У некоторых людей, однако, глазное яблоко продолжает расти и становится слишком длинным.

"Именно это удлинение и вызывает размытое изображение, а также повышает риск определенных заболеваний", – отметила исследовательница.

По результатам исследования с участием 147 студентов, у каждого пятого глазное яблоко продолжало удлиняться в течение полутора лет наблюдений.

Гены или образ жизни

Долгое время миопию считали преимущественно генетической проблемой – ученые действительно обнаружили сотни генетических вариаций, связанных с этим заболеванием. Впрочем, согласно данным исследования 2021 года, естественный отбор может объяснить появление лишь дополнительных 100 тысяч случаев миопии на поколение – это незначительная доля от общего числа больных. К тому же распространение миопии происходит слишком быстро, чтобы объяснять это только генетическими изменениями.

Как выяснили исследователи, ключевую роль играют два фактора – интенсивное обучение и недостаток времени на свежем воздухе.

Профессор Ян Морган из Австралийского национального университета отмечает:

"Мы знаем, что дети, которые интенсивно учатся, в результате становятся более близорукими".

По его словам, в Китае, Сингапуре, Тайване и Южной Корее, где дети учатся очень интенсивно, близорукостью страдают 80–90 % выпускников школ.

Исследование в Китае показало: у шестилетних детей, которые уже ходят в школу, зрение хуже, чем у их сверстников в детском саду.

Свежий воздух как защита

По словам исследователей, чем меньше времени на улице – тем выше риск развития миопии. В исследовании с участием 4 тысяч детей из 51 школы Сиднея Морган установил: близорукость чаще встречалась у детей, которые реже выходили на улицу.

Учёные объясняют это тем, что дневной свет стимулирует сетчатку вырабатывать дофамин – вещество, замедляющее рост глазного яблока.

Показательный пример – Тайвань, где в 2010 году ввели программу, согласно которой дошкольников обязали проводить не менее двух часов в день на улице. Со временем распространенность миопии там уменьшилась вдвое.

А как насчёт гаджетов

Вопреки распространенному мнению, прямую связь между временем, проводимым за экраном, и миопией наука пока однозначно не подтвердила. Исследование 2025 года с участием более 300 тысяч человек показало, что риск миопии возрастал на 21% с каждым дополнительным часом за экраном – но только до четырёх часов использования, после чего эффект исчезал.

Профессор Никола Логан из Астонского университета отмечает, что риск связан не столько с экранами, сколько с так называемой "работой вблизи" – длительным чтением или рассмотрением мелких деталей с близкого расстояния.

Лечение есть, полное излечение – нет

"Миопия – это хроническое заболевание, которое невозможно полностью вылечить, но существуют методы лечения, способные замедлить его прогрессирование", – пояснила Логан.

Среди эффективных методов – специальные контактные линзы MiSight, которые дефокусируют периферическое зрение и замедляют удлинение глаза;

ортокератология – жесткие ночные линзы, изменяющие форму роговицы; капли атропина в малых дозах;

а также терапия слабым красным светом (RLRL), которую направляют на сетчатку два раза в день по три минуты.

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Напомним, ранее учёные уже исследовали древний моляр с нефритовой инкрустацией, найденный в Гватемале, и пришли к выводу, что у майя ещё 2000 лет назад были настоящие стоматологи. Зуб хранится в музее Пополь-Вух и, по оценкам исследователей, относится к классическому периоду – примерно 250–900 годы нашей эры.

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